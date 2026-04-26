Laat Trump alsjeblieft geheel zelfstandig ten onder gaan

Nee, die schietpartij in Butler was niet geënsceneerd. Er werd daadwerkelijk iemand doodgeschoten. Het was met scherp. Of Trump door een kogel of slechts een glasscherf geraakt werd is van secundair belang. Er is met scherp op hem geschoten.

Gisterenavond brak er iemand door de eerste lijn van de Secret Service heen. Op een andere vloer dan waar het Correspondents’ Dinner plaatsvond. Er vielen schoten. Er zijn beelden van veiligheidscamera’s.

Dat is ook gewoon echt gebeurd.

Ik bedoel, ik vertrouw de verkiezingen van 2024 ook niet helemaal (daar zijn statistische indicaties voor), maar complotgezeur over deze laatste aanslag is wel ongeveer hetzelfde als het ontkennen van de maanlandingen, denk ik, gezien de beelden van de beveiligingscamera’s. Ja dat kan ook allemaal AI zijn, maar zo snel?

De conclusies die je hieruit kunt trekken zijn dat 1.) Trump (en nu het beleid van zijn regering) blijkbaar zo extreem is dat men hem herhaaldelijk probeert te vermoorden, en dat 2.) hij wel zo ongelooflijk vaak en zo extreem gelogen heeft dat een substantieel deel van de bevolking het zelfs niet meer gelooft als er voor de camera aanslagen op hem gepleegd worden.

Wat we niet willen, afgezien van het afschieten van presidenten in het algemeen (alhoewel het erg genoeg de enige werkbare manier lijkt te zijn om in de VS een president kwijt te raken), is dat Trump een martelaar wordt, iets dat door de twee genoemde aanslagen al deels gebeurd is.

De man moet vooral geheel op eigen kracht volledig ten onder gaan.

(Afbeelding: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)