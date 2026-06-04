Rellen bij studentendemo in Brussel

Stevige rellen in Brussel, waar een demonstratie tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs lichtelijk uit de klauw gelopen is.

This is the scene coming out of Brussels today, with student protesters allegedly breaching public order and putting people’s safety at risk.#brussel #studentprotest pic.twitter.com/JvJ38OY4Tn — @AdegokeHQ (@SirLordsonHQ) June 4, 2026



Er heerst al weken onrust in de Franstalige gemeenschap vanwege de bezuinigingen op het Franstalig onderwijs. Het doel is om de komende jaren 300 miljoen euro te besparen in deze sector.

Om dat doel te bereiken wordt het inschrijfgeld aan universiteiten en hogescholen aanzienlijk verhoogd, tot 1200 euro. Ook moeten leraren in het secundair onderwijs vanaf volgend jaar twee uur extra per week lesgeven, zonder loonsverhoging. Nieuwe leraren worden vanaf september 2027 alleen op contractbasis aangeworven, vaste aanstellingen zijn geschiedenis.

De demo begon rustig, maar die rust duurde niet lang. De sfeer sloeg om toen een aantal aanwezigen fietsenrekken en andere voorwerpen midden op de weg in brand staken. Er werd ook vuurwerk afgestoken. De politie heeft waterkanonnen en traangas ingezet.

Uitgelichte afbeelding: rellen in Duitsland in 2001. Heeft dus niks met Brussel te maken, maar er moet nou 1x een plaatje bij – By Eilmeldung, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2174650