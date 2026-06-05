Soulklassieker du jour: Looking Back

Geschreven door Brook Benton, maar vooral bekend in de versie van Nat King Cole, die er in 1958 een grote hit mee had. Voor al degenen die – zoals enkele redacteuren van Krapuul – Woodstock en de Maagdenhuisbezetting nog bewust hebt meegemaakt;-)
[Verse 1]
Looking back over my life
I can see where I caused you strife
But I know, oh yes, I know
I’d never make that same mistake again
Looking back over my deeds
I can see signs a wise man heeds
And if I just had the chance
I’d never make that same mistake again
[Bridge]
Once my cup was overflowing
But I gave nothing in return
Now I can’t begin to tell you
What a lesson I have learned
[Verse 2]
Looking back over the slate
I can see love turned to hate
But I know, oh yes, I know
I’d never make that same mistake again
Uitgelichte afbeelding: By Mercury Records – Billboard page 44, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29715016