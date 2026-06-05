Soulklassieker du jour: Looking Back

Pyt van der Galiën

Geschreven door Brook Benton, maar vooral bekend in de versie van Nat King Cole, die er in 1958 een grote hit mee had. Voor al degenen die – zoals enkele redacteuren van Krapuul – Woodstock en de Maagdenhuisbezetting nog bewust hebt meegemaakt;-) 

[Verse 1]
Looking back over my life
I can see where I caused you strife
But I know, oh yes, I know
I’d never make that same mistake again
Looking back over my deeds
I can see signs a wise man heeds
And if I just had the chance
I’d never make that same mistake again

[Bridge]
Once my cup was overflowing
But I gave nothing in return
Now I can’t begin to tell you
What a lesson I have learned

[Verse 2]
Looking back over the slate
I can see love turned to hate
But I know, oh yes, I know
I’d never make that same mistake again

Uitgelichte afbeelding: By Mercury Records – Billboard page 44, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29715016

Pyt van der Galiën