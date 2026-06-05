Soulklassieker du jour: Looking Back

Geschreven door Brook Benton, maar vooral bekend in de versie van Nat King Cole, die er in 1958 een grote hit mee had. Voor al degenen die – zoals enkele redacteuren van Krapuul – Woodstock en de Maagdenhuisbezetting nog bewust hebt meegemaakt;-)

[Verse 1]

Looking back over my life

I can see where I caused you strife

But I know, oh yes, I know

I’d never make that same mistake again

Looking back over my deeds

I can see signs a wise man heeds

And if I just had the chance

I’d never make that same mistake again

[Bridge]

Once my cup was overflowing

But I gave nothing in return

Now I can’t begin to tell you

What a lesson I have learned

[Verse 2]

Looking back over the slate

I can see love turned to hate

But I know, oh yes, I know

I’d never make that same mistake again

Uitgelichte afbeelding: By Mercury Records – Billboard page 44, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29715016