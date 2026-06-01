Tientallen bestrijdingsmiddelen in een uniek duinmeer

Natura 2000-gebied het Zwanenwater, een van de grootste en ecologisch meest waardevolle duinmeren van West-Europa, is volgens onderzoek van MOB ernstig vervuild met bestrijdingsmiddelen. Omdat het volledig van landbouwwater en rioolwaterzuiveringen geïsoleerde meer alleen wordt gevoed door regen- en kwelwater is dit bijzonder alarmerend.

Niet alleen betekent de geïsoleerde ligging dat verontreinigingen nauwelijks verdund worden en herstel uiterst traag verloopt, maar bevestigt de aangetroffen verontreiniging dat pesticiden door atmosferische depositie – via drift, verdamping en verwaaiing van bodemdeeltjes vanuit omliggende landbouwpercelen – tot diep in Natura 2000-gebieden doordringen. Het Zwanenwater grenst aan het grootste bollenareaal van Nederland, een teelt die bekendstaat om intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

