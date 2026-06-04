Esther Ouwehand gooit de handdoek in de ring

Esther Ouwehand treedt terug als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Ze wordt opgevolgd door Kamerlid Christine Teunissen.

Dat Ouwehand terugtreedt komt niet echt als een verrassing. De fractievoorzitter van een politieke partij staat altijd onder druk: alles wat je zegt en doet wordt onder een vergrootglas gelegd en de hoeveelheid bagger die er anno 2026 op sociale media over je uitgestort wordt is met geen pen te beschrijven.

Daar komt nog bij dat de PvdD onder Ouwehand een andere, ‘linkse’ koers is gaan varen. Ooit zag de PvdD zichzelf als ‘nóch links, nóch rechts’, maar die omschrijving past allang niet meer bij de partij. Die koerswijziging viel niet in smaak bij de oude garde, die van mening was dat de partij zich moest richten op dierenwelzijn, niet op radicaallinkse thema’s als Gaza.

De afgelopen jaren rolde de PvdD van de ene rel naar de andere. Ouwehand overleefde drie jaar geleden een couppoging, maar in het ‘Umfeld’ van de partij bleef het onrustig. Senator (en medeoprichter van de partij) Niko Koffeman verliet uit onvrede met de koerswijziging de partij en electoraal succes bleef uit. Het lijkt erop dat Ouwehand (voor wie ik verder overigens weinig sympathie koester) gewoon moegestreden is, iets waar ik me van alles bij voor kan stellen.

Ouwehand blijft in de fractie, wat vermoedelijk niet zo’n goed idee is. Als nieuwe fractievoorzitter 24/7 op de vingers gekeken worden door je voorganger lijkt me het recept voor een ramp. Zelf ziet Ouwehand dat natuurlijk anders: “Ikzelf zal in de Tweede Kamer blijven om als lid van onze geweldige fractie te blijven strijden voor een leefbare aarde voor mens én dier. Ik ga dus door, maar vanaf nu wel in een andere rol: terug naar de functie van Kamerlid. Ik heb twee grote eigen wetsvoorstellen ingediend die ik heel graag tot een goed einde wil brengen: een wet voor het einde van de bio-industrie en een wet voor het beperken van het lijden van dieren bij de slacht.”

Uitgelichte afbeelding: Door not stated – http://www.partyfortheanimals.info/content/view/311, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19654815