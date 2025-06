No King’s Day en verkiezingsfraude

De enorme opkomst bij de No-King demonstraties door de gehele Verenigde Staten, vergeleken met de povere opkomst bij Trumps militair parade geeft wel weer wat hoop. Een zeer groot deel van de bevolking wil er geen koning, geen autocraat als staatshoofd.

Tegelijkertijd versterkt het de twijfel die ik steeds bij de verkiezingsuitslag van november 2024 heb gehad. Ik weet dat het complottheorie-achtig klinkt en dat is het ook wel een beetje, dat probeer ik echt wel in gedachten te houden. Zeker weten doe ik natuurlijk niets, maar werkelijk, àlle swing states winnen? Iets wat nog nooit eerder voorgekomen was, terwijl hij de popular vote maar zeer marginaal won? Trump won districten waar andere Democratische kandidaten dan de presidentskandidaat met ruime meerderheden wonnen (bij verkiezingen in de VS stemt men meestal tegelijkertijd voor meerdere kandidaten van verschillende organen). De peilingen die er zo extreem naast zaten? Hoe kon dat allemaal tegelijk?

Er is deze video van Nathan Taylor, onder andere over de zgn. Russian Tail, die lijkt aan te geven dat er op kunstmatige wijze Republikeinse stemmen zijn toegevoegd op zeker moment. Het is al een half jaar geleden gepubliceerd, maar heel veel aandacht was er niet voor. Ik heb het toen ook al bekeken, maar had er door de schok van de verkiezingsuitslag niet de concentratie en energie voor het eens goed te bekijken, wat ik nu alsnog gedaan heb. Neem er even de tijd voor, het is enigszins complex maar beslist steekhoudend. (Hier staat het kort in tekst samengevat).

Er zijn verdachte cijfers, zoals dat Harris specifiek in àlle swing states minder populair zou zijn geweest dan Democratische kandidaten voor andere lijsten, maar niet in de andere staten. In het geschreven artikel staat bovendien vermeld dat er veel meer dan normale zgn. bullet votes voor Trump waren in de swing states, dat zijn stembiljetten met alléén een ingevulde stem voor de presidentskandidaat en niet voor de andere lijsten. Maar de opkomst voor haar was in die swing states niet minder dan die voor Biden in 2020.

Het specifieke ‘Russian Tail’-verhaal is statistisch complexer: het heeft te maken met het verloop van binnenkomende stemmen in een district dat per kandidaat normaal geproken een symmetrisch verloop heeft (een zogenaamde Normale Verdeling), als je het aantal binnenkomende stemmen uitzet tegen het opkomstpercentage gedurende de hele stemmingssessie. Ok, dat moet ik even voor waar aannemen, dat kan ik niet zomaar controleren. Een zogenaamde ‘Russian Tail’ laat echter een piek zien op een bepaald assymmetrisch moment, dat de toevoeging van valse stemmen suggereert (het heet ‘Russian Tail’ omdat er zeer sterke aanwijzingen waren dat Poetin ooit stemmen heeft vervalst op die manier toen er voor een nieuwe grondwet gestemd moest worden, wat een vergelijkbaar patroon vertoonde).

Je moet voorzichtig zijn met het verbinden van vaststaande conclusies aan statistieken, maar onzinnig lijkt dit verhaal me niet.

Trump zèlf heeft op zeker moment bovendien gezegd dat ze de stemmen niet meer nodig hadden, en prees Musks kennis op het gebied van stemcomputers in Pennsylvania, hij zei dat ze de overwinning in Pennsylvania daaraan te danken hadden. De man heeft immers een heel rare neiging om zijn misdadige acties openlijk aan te kondigen, alsof ze daardoor gelegitimeerd worden.

Hebben de Democraten zich niet te snel bij de verkiezingsuitslagen neergelegd, omwille van “de eenheid in het land”? Nou daar ben je dan blij mee, die eenheid, als je daarna een fascistische regering krijgt.

En als je dan ziet wat voor een enorm protest er tegen Trump opgeroepen kan worden (je kunt veel zeggen van Amerikanen, maar demonstraties organiseren kunnen ze) kan ik maar niet begrijpen hoe die verkiezingen uit konden vallen zoals ze deden. Was het werkelijk de laksheid van (potentieel) Democratische stemmers, bij gebrek aan enthousiasme voor Joe Biden? Of zijn de Verenigde Staten dan toch werkelijk zo mysogyn dat ze – tot twee keer toe – liever op een kwaadaardige, narcistische en bovendien oliedomme sociopaat stemmen dan een vrouw?

(Photo by Arnaud Jaegers on Unsplash)