AfD Gelsenkirchen vindt dat immigranten de straat aan moeten vegen

In wat een hallucinante propagandavideo van AfD moet zijn, loopt AfD-afgevaardigde Enxhi Seli-Zacharias met tien andere AfD’ers, waaronder de plaatsvervangend burgemeester, met bezem en blik rond door het stadsdeel Ückendorff in Gelsenkirchen, en roept immigranten aldaar, voor een deel Roma en Sinti, luidkeels op de straat aan te vegen.

De parallel met taferelen uit het Nationaal-Socialistische Duitsland van de jaren dertig is onontkoombaar, zoals ook Karim Fereidooni, onderzoeker naar racisme aan de Ruhr-Universität te Bochum stelt, toen precies dezelfde opdracht aan Joden, Roma en Sinti werd gegeven, waarna ze gedeporteerd werden.

Seli-Zacharias beweert dat sommigen hierna vrijwillig aan de schoonmaak gingen, maar getuigen beweren dat mensen geïntimideerd werden door de groep AfD’ers, en volgens Roma- en Sintivertegenwoordiger Adrian Ion was er gewoonweg sprake van dwang.

En alhoewel er zeker wel problemen met geluidsoverlast, criminaliteit en vervuiling zijn in Ückendorff, gaat het zelfs een AfD-stemmer ter plekke te ver om die schuld puur op immigranten te schuiven:

“Ich finde das auf der einen Seite gut, auf der anderen nicht. Wenn, dann sollte die ganze Bevölkerung hier einbezogen werden und nicht nur einzelne Personengruppen.”Meik Metzelder, Anwohner und AfD-Wähler “ (WDR)

Deze mening wordt door de plaatselijke katholieke priester Markus Pottbäcker en de SPD en CDU gedeeld, zij het dat die laatste twee partijen zich pas weken later en tamelijk omzichtig erover uitgelaten hebben.

(Foto: PantheraLeo1359531, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)