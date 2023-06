Federale aanklacht tegen Donald Trump

Het antwoord op mijn vraag van vijf dagen geleden is gearriveerd: Donald Trump heeft namelijk een nieuw diepterecord gevestigd door als eerste ex-president van de Verenigde Staten op federaal niveau aangeklaagd te zijn. Hij was natuurlijk al aangeklaagd in de zaak vanStormy Daniels, maar dat is een zaak binnen de staat New York. Dit is een strafrechtelijke aanklacht op federaal niveau.

Het bericht werd het eerst door Trump zelf verzonden op zijn platform Truth Social, en alles wat hij zegt moet zoals bekend met een baal zout genomen worden, maar later werd de aanklacht wel degelijk op CNN bevestigd door zijn advocaat Jim Trusty (je verzint zo’n naam niet).

De officiële aanklacht wordt pas aanstaande dinsdag bekend gemaakt, maar volgens bronnen zou er sprake zijn van het breken van de spionagewet (Espionage Act), belemmering van de rechtsgang, getuigenbeïnvloeding en wellicht ook nog van samenzwering. In totaal zou het zeven aanklachten betreffen. Die spionagewet is met name interessant, omdat voor het breken daarvan er geen sprake van geclassificeerde documenten hoeft te zijn, maar slechts het wederrechtelijk in bezit hebben van documenten met militaire informatie. Dat scheelt een hoop onzinnige discussies over of Trump documenten automatisch dan wel telepathisch gedeclassificeerd zou kunnen hebben.

Dinsdag is tevens de dag dat Trump zich dus wéér zal moeten melden bij Justitie om zich te laten arresteren, registreren en zijn aanklacht zal moeten aanhoren als de eerste de beste crimineel. Deskundigen waren enigszins verrast dat hij dit in Miami zal moeten doen en niet in Washington DC. De grondwet in de Verenigde Staten zegt dat je aangeklaagd moet worden in de staat waar je je misdrijven begaan hebt, maar er waren argumenten voor zowel Washington DC als Florida te maken. Men vermoedt dat speciale aanklager Jack Smith de minste kans op bezwaren tegen de lokatie zag als hij de aanklacht in Florida zou doen.

Het lijkt overigens waarschijnlijk dat Trump later dit jaar nog een reisje naar Georgia zal moeten maken voor eenzelfde procedure als hij door Attorney General Fani Willis wordt aangeklaagd voor zijn gerotzooi met de verkiezingen aldaar.

(Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)