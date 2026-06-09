Folkklassieker du jour: Ride On

Christy Moore (1945) is een Ierse folkzanger, die in de vroege jaren ’70 bekend werd als medeoprichter van de legendarische Ierse folkband Planxty. Moore was een liefhebber van een Iers kopstootje (whiskey + bier), wat hem flink wat gezondheidsproblemen en uiteindelijk zelfs een hartaanval opleverde. Tegenwoordig heeft hij naar eigen zeggen zijn drankgebruik onder controle.

Moore is een onversneden republikein, iets wat hem in het verleden met enige regelmaat een conflict opleverde met the powers that be. In 2004 werd hij zelfs samen met zijn chauffeur aangehouden in Wales en door de politie ondervraagd over zijn teksten.

Moore is een fantastische songschrijver, die veel te weinig aan bod is gekomen in deze rubriek. Tijd om dat te corrigeren. Ride On is één van Moore’s mooiste songs, het is een hartverscheurend relaas over het onvermijdelijke einde van een relatie tussen twee mensen die net even teveel van elkaar verschillen: I turn to face an empty space, where you used to lie/And look for a spark that lights the night/Through a teardrop in my eye.

True you ride the finest horse I’ve ever seen

Standing sixteen one or two with eyes wild and green

You ride the horse so well hands light to the touch

I could never go with you no matter how I wanted to



I could never go with you no matter how I wanted to

Ride on, see you

I could never go with you no matter how I wanted to Ride on, see youI could never go with you no matter how I wanted toRide on, see youI could never go with you no matter how I wanted to When you ride into the night without a trace behind

Run your claw along my gut, one last time

I turn to face an empty space, where you used to lie

And look for a spark that lights the night

Through a teardrop in my eye Ride on, see you

I could never go with you no matter how I wanted to

Ride on, see you

I could never go with you no matter how I wanted to

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