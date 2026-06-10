Rellen in Belfast na onthoofdingspoging door Soedanese asielzoeker

Apocalyptische scenes in Belfast, waar gemaskerde malloten gisteren op migrantenjacht gingen. De relschoppers staken huizen, een supermarkt en diverse voertuigen in brand. Oproepen tot kalmte werden – voorspelbaar – genegeerd.

Protesters in Belfast are hunting out migrants. https://t.co/tdXh1dL2pp pic.twitter.com/JNGmuYjDPm — Open Source Intel (@Osint613) June 9, 2026

Protesters torched a bus in Belfast after a Sudanese national allegedly tried to behead a local resident yesterday. https://t.co/tElo71dxO5 pic.twitter.com/0KmvqHAPal — Open Source Intel (@Osint613) June 9, 2026

BREAKING: Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze. It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026

De rellen begonnen na een protest in Cloughfern, waar enkele honderden gemaskerde mannen – vermoedelijk uit unionistische hoek – zich afscheidden van een demonstratie en naar een wijk trokken waar veel migranten gehuisvest worden:

The first riots in Belfast started after a protest in Cloughfern. Suddenly, 200 masked men broke away from protesters and marched in the rain over to an area where asylum seekers are being housed in tax-payer funded apartments. They smashed up every window in those buildings. pic.twitter.com/SwnIw9wQdZ — Visegrád 24 (@visegrad24) June 10, 2026

De rellen braken uit nadat een 30-jarige Soedanese man maandagavond was aangehouden wegens een kennelijke poging een andere man te onthoofden.

De dader is inmiddels geïdentificeerd als Hadi Alodid. Hij is aangeklaagd wegens poging tot moord.

Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, een man van in de veertig, verloor zijn linkeroog en liep ernstig letsel op aan zijn rechteroog. Mogelijk raakt hij ook het zicht in zijn rechteroog kwijt. Ogilvie lijdt volgens buurtbewoners aan autisme en wordt door hen omschreven als ‘hulpbehoevend’. Alodid woonde sinds twee weken in dezelfde buurt als Ogilvie.

Alodid maakte gebruik van een maas in het asielsysteem om toegang te krijgen tot het Verenigd Koninkrijk. Hij zou vanuit Soedan naar Parijs zijn gereisd en vervolgens naar Dublin, waarna hij in februari 2023 de bus naar Belfast nam. Daar vroeg hij asiel aan. Er is vrij verkeer tussen Ierland en Noord-Ierland, waardoor het veel gemakkelijker is om via Ierland GB te bereiken dan via Frankrijk. In september 2025 kreeg hij een 5 jaar geldige verblijfsvergunning.

Uitgelichte afbeelding: video still op X