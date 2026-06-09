Soedanese migrant probeert man te onthoofden in Belfast

Een uit Soedan afkomstige migrant is gearresteerd nadat hij probeerde iemand te onthoofden in Belfast.

De verdachte is opgepakt op verdenking van poging tot moord nadat het slachtoffer, een man van in de veertig, “ernstige verwondingen” aan zijn gezicht, nek en rug had opgelopen. Zijn toestand is stabiel.

Beelden die op sociale media zijn gedeeld laten zien hoe de verdachte het slachtoffer op de grond houdt voordat hij hem meerdere keren in het hoofd steekt en daarna probeert hem te onthoofden. De beelden zijn te vinden op X, maar ze zijn echt te gruwelijk om hier te plaatsen.

“Ga van hem af, verdomde rat!”, roept een vrouw terwijl de aanvaller met zijn wapen zwaait. Een man schreeuwt: “Hij probeert zijn hoofd af te snijden. Hij snijdt zijn hoofd eraf.”

Enkele omstanders grijpen uiteindelijk in, waarmee ze waarschijnlijk het slachtoffer het leven gered hebben.

De politie verklaarde in eerste instantie dat de dader afkomstig is uit Somalië, maar heeft dat bericht inmiddels gecorrigeerd.

Over het motief van de dader of zijn identiteit is verder nog niets bekend. Ook de identiteit van het slachtoffer is niet bekend gemaakt.

In eerste instantie gonsde het van de geruchten dat de dader illegaal in Noord-Ierland zou verblijven, wat nog werd versterkt door de weigering van het Britse ministerie van van Binnenlandse Zaken die geruchten te ontkennen of te bevestigen.

Volgens Gavin Robinson, het parlementslid voor Belfast East, heeft de dader een vijf jaar geldig visum. Robinson vroeg Hilary Benn, de minister voor Noord-Ierland, de dader te veroordelen en daarna het land uit te schoppen (wat me volledig terecht lijkt).

Benn antwoordde: “Zoals hij [Robinson] ongetwijfeld weet, mag er bij geen enkele buitenlander die misbruik maakt van de gastvrijheid van ons land om misdaden te plegen, enige twijfel bestaan over onze vastberadenheid om hem uit te zetten. We moeten het strafrechtelijke proces zijn gang laten gaan.”

Vanavond wordt er in Belfast gedemonstreerd tegen de immigratiepolitiek van de regering Starmer. Volgens het geruchtencircuit slaan nationalisten en unionisten daarbij de handen ineen, iets wat maar zelden voorkomt. De winkels in de omgeving is opgedragen gevraagd de deuren aan het eind van de middag te sluiten.

Vergelijkbare demonstraties liepen in het verleden uit op flinke rellen.

Uitgelichte afbeelding: Video still op X