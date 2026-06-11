Opnieuw rellen in Noord-Ierland

De rellen begonnen in Belfast, maar verspreidden zich later over andere delen van Noord-Ierland. De politie zette een waterkanon in nadat ongeveer 200 gemaskerde jongeren probeerden naar een hotel voor migranten in Newtownabbey te marcheren. Een verpleegster “met een andere huidskleur” werd achtervolgd en opgejaagd toen ze op weg was naar haar werk in het Ulster Hospital.

Het is onduidelijk wie er achter de geweldserupties zitten. De politie heeft het over “gewelddadige fascisten”, maar noemt geen specifieke organisaties of individuen. De meeste – zo niet alle – relschoppers komen volgens Noord-Ierse media uit de loyalistische hoek, nationalisten houden zich over het algemeen afzijdig (maar grijpen ook niet in om de migranten te beschermen).

Loyalistische paramilitaire organisaties ontkennen betrokken te zijn bij de rellen, maar hebben tevens verklaard niets te zullen ondernemen tegen de relschoppers.

Veel migranten zijn in achtergestelde arbeiderswijken gedumpt, met een krappe woningmarkt, weinig werkgelegenheid en gebrekkige voorzieningen. De toch al grote onzekerheid van loyalisten – die demografisch steeds meer terrein verliezen aan nationalisten – is daardoor nog eens flink toegenomen. Anti-immigratiegeweld komt de laatste jaren dan ook steeds vaker voor in loyalistische kringen. In 2024 en 2025 ontploften de loyalistische wijken ook al. Het wachten is op de volgende geweldseruptie.

De familie van het slachoffer, Stephen Ogilvie, heeft het geweld veroordeeld en de bevolking opgeroepen het vreedzaam te houden. Of dat veel effect zal hebben valt nog te bezien.

Over de dader, Hadi Alodid, is inmiddels iets meer bekend. Vrienden van de familie vertelden The Telegraph dat Alodid afkomstig is uit een grote familie met politieke connecties in de stad Karima. Hij werd geboren in Saoedi-Arabië en groeide daar ook op, maar keerde voor een opleiding als politieagent(!) terug naar Soedan. Hij werkte een paar maanden voor de politie in Kartoem, maar vertrok na het uitbreken van de burgeroorlog naar Europa.

Volgens één van zijn vrienden had Alodid genoeg geld om de Middellandse Zee over te steken en Parijs en vervolgens het Verenigd Koninkrijk te bereiken, terwijl hij zelf in Libië was gestrand omdat hij geen geld had.

Volgens bronnen die de familie goed kennen, zijn de broers van Alodid hem gevolgd en zijn ze naar Parijs gereisd, vervolgens naar Dublin en daarna naar het Verenigd Koninkrijk.

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