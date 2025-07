Vormen de Epsteinfiles het begin van het einde voor Trump?

Toen ik het er eerder had over dat ik vermoedde dat er een moment zou komen waarop Trump en zijn regime tegen een muur zouden oplopen met hun extremistische maatregelen, bedoelde ik niet het soort crisis als er nu ontstaan is rond de Epsteinfiles. Ik bedoelde eerder een politieke crisis. Maar, de Epsteincrisis zou deze eventueel wel kunnen verhaasten doordat Trumps positie verzwakt wordt. Misschien dat er een moment komt dat Republikeinen zien dat ze hem kunnen laten vallen als het moet.

Of dat echt zo zal gaan vind ik moeilijk in te schatten. Pulitzerprijswinnaar David Cay Johnston (schrijver van The Making of Donald Trump, over diens frauduleuze carrière) denkt dat deze crisis Trump uiteindelijk ten onder zal doen gaan, dat dit dusdanig ernstig is dat het onoverkomelijk is. Je ziet in elk geval de complottheoretische Maga-aanhang nu gaan twijfelen, en zelfs drie Repubikeinse afgevaardigden hebben in een commissie ervóór gestemd om alle Epsteinbestanden vrij te geven.

Het is natuurlijk allemaal van een smerigheid die niet te hebben is, zodat het enige alternatief voor Trumpaanhangers was te ontkennen dat er ook maar iets aan de hand is. Dat heeft Pam Bondi geprobeerd door te beweren dat er ineens geen sprake van Epsteinfiles meer was, maar dat was een dermate brutale leugen, nadat ze eerder gezegd had dat de documenten op haar bureau lagen in mei, dat dat zelfs door de Trumpaanhang niet geslikt werd.

En toen kwam er het bericht van de Washington Journal dat Trump door het Ministerie van Justitie verteld was dat hij in de files genoemd werd. En toen die vunzige verjaardagskaart van hem aan Epstein. En er is nog een boek met opdracht aan Epstein. Dit is niet meer onder het tapijt te vegen.

Van de andere kant zegt Maarten van Rossem dat Trump in wezen onkwetsbaar is omdat iedereen al tien jaar weet dat hij niet deugt, en het dus niet meer uitmaakt wat hij allemaal flikt. Ook daar zit wat in.

Trumps voormalige persoonlijke advocaat Todd Blanch, nu Deputy Attorney General, is naar de gevangenis waar Jeffrey Epsteins medeplichtige Ghislaine Maxwell gevangen zit afgereisd om een en ander met haar te bespreken. Ongetwijfeld om te voorkomen dat zij dingen naar buiten zal brengen die Trump zouden beschadigen. Het Ministerie van Justitie onder Trump functioneert immers ook nu weer, net als tijdens zijn eerste termijn, als zijn persoonlijke advocatenkantoor. Dat men in paniek is, is duidelijk.

In de Senaat was inmiddels de eerder aangenomen resolutie aldaar voor vrijgave van de Epsteinfiles alweer geblokkeerd. Ik denk dan ook niet dat er onder dit regime ook maar iets van betekenis op officiële wijze naar buiten zal komen, daarvoor is Trumps grip op de regering en overheid te alomvattend en zijn zijn regeringsleden en de Republikeinse partij te slaafs. Maar wie weet wat er hier en daar nog gelekt kan worden.

(Foto: Fulton County Sheriff’s Office)