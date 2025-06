Trump stuurt Nationale Garde naar Los Angeles

In Californië worden de brute, Gestapo-achtige arrestaties van immigranten door ICE-agenten niet langer gepikt door de bevolking. Vooral in Los Angeles, maar ook in San Diego heeft dit geleid tot felle protesten. In Los Angeles zijn deze protesten al sinds vrijdag aan de gang. Ik moet zeggen dat ik het hartverwarmend vindt dat de bevolking in Los Angeles zo opkomt voor hun geïmmigreerde mede-burgers. Dat zou ik hier in Nederland nog eens moeten zien:

Donald Trump, die natuurlijk geen enkele kritiek en al helemaal geen protest tegen zijn plannen kan verdragen heeft nu de Nationale Garde naar Los Angeles gestuurd om orde op zaken te stellen. Volgens hem kunnen burgemeester Karen Bass van Los Angeles en gouverneur Gavin Newsom de situatie namelijk niet aan, onder andere omdat Trump vindt dat hijzelf natuurlijk altijd en overal het allerbeste in is.

Newsom had al laten weten dat hun eigen wetshandhaving de zaak prima aankan en dat het sturen van de Nationale Garde het vuur alleen maar verder zal opstoken, maar natuurlijk luisterde Trump daar niet naar, als de wannabe dictator die hij is.

Ook ziet hij een kans om het door hem gehate Democratische bestuur in Californië eens goed dwars te zitten. Hij had eerder al gedreigd federale steun aan Californië stop te zetten als ze niet zouden gehoorzamen aan zijn decreet om alle transgender sportmensen uit te sluiten van deelneming, waarop Newsom reageerde met de overweging Californië’s federale betalingen van 80 miljard dan misschien maar eens stop te zetten, want Californië betaalt meer dan het ontvangt uit Washington. Californië is immers de vierde economie van de wereld. Als zoiets echt escaleert zou het de eerste stappen van een de facto afscheiding van de Verenigde Staten kunnen vormen.

Newsom wordt door Trump overigens consequent ‘Newscum’ genoemd. Je raakt inmiddels gewend aan het terreurkleuterachtige gedrag van Trump. Maar als je er even bij stilstaat is het toch onbestaanbaar dat een president zich om te beginnen zo over iemand uitlaat in het openbaar, maar dat bovendien over een gouverneur in je eigen land, die aan het hoofd staat van een staat met 40 miljoen inwoners? Het is toch onvoorstelbaar dat een premier in Nederland dat zou doen met een Comissaris van de Koning, bijvoorbeeld? (nou ja, van een premier Wilders zou het niet helemaal onverwacht zijn, overigens).

De meest geruchtmakende gedeporteerde immigrant, de El Salvadoraan Kilmar Abrego Garcia, is overigens op last van de rechter dan toch teruggebracht naar de Verenigde Staten, nadat de regering eerder had volgehouden dat het absoluut niet meer in hun handen lag om dat te kunnen doen. Maar nu heeft Trumps attack dog Pam B l ondi dan wel direct Abrego Garcia laten aanklagen voor een hele serie van zaken, onder andere mensensmokkel. Die kwestie is al jaren eerder aan de orde geweest en men zag er destijds niets in dat juridisch vervolgd moest worden. Dit is duidelijk een geval van Justitie dat gericht een persoon onderzoekt in plaats van een zaak, slechts om het autocratische gezicht van deze regering in het algemeen en de tronie van Trump in het bijzonder te redden.

Ik heb nog steeds de hoop dat er op zeker moment iets gaat barsten in deze zich ontwikkelende autocratie, misschien is Los Angeles een eerste haarscheur.

(Foto: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2741302)