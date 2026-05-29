Gletsjers in Centraal-Azië verliezen record aan ijs – cruciale waterbron voor miljoenen mensen

Uitgerekend in het door de Verenigde Naties uitgeroepen ‘Internationaal Jaar van het Gletsjerbehoud’, komt de studie onder leiding van Lander Van Tricht, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en ETH Zürich, met onthullende cijfers: in 2025 hebben gletsjers in Centraal-Azië een record aan ijsmassa verloren. Dat is geen goed nieuws voor de miljoenen mensen in de stroomafwaartse gebieden, voor wie de gletsjers een cruciale waterbron vormen.

Vorig jaar was het voor de gletsjers in Centraal-Azië het meest extreme jaar van massaverlies ooit, stelt een internationale studie onder leiding van de VUB. Miljoenen mensen in Kirgizië, Tadzjikistan, Oezbekistan en Kazachstan zijn sterk afhankelijk van het smeltwater voor leven, landbouw en energieopwekking.

