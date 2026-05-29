Verdwijnen gletsjers West-Papua in hoge versnelling

Een expeditie die de laatste dagen van de laatste tropische gletsjers in Indonesië in kaart brengt heeft somber stemmende opnamen van “planeetverwoesting in grote versnelling”.

De ooit machtige ijsvlaktes op Puncak Jaya (Carstensztoppen), bergen omringd door dicht regenwoud in West-Papua hebben de voorspelling dat ze zouden verdwijnen tegen 2026 doorstaan maar ze zijn gekrompen tot een fractie van hun oorspronkelijke omvang.

De belangrijkste van de twee overgebleven gletsjers zijn ter plaatse bekend als “eeuwige sneeuw”. De expeditie heeft ontdekt dat 95% van het ijsoppervlak van 2002 is verdwenen.

Opwarming en de activiteiten van roversbende Freeport zijn zeker de verklaring van deze ecologische ramp.