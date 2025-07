Woede en teleurstelling in het MAGA-universum

Herrie in MAGA-land, waar de wappies zich tegen Trump keren. Aanleiding is een memorandum van het ministerie van Justitie waarin het departement verklaart dat Jeffrey Epstein geen klantenlijst bijhield en geen prominente personen chanteerde. To add insult to injury verklaarde het departement ook nog eens dat Epstein niet werd vermoord, maar zelfmoord pleegde.

Het memorandum “ontplofte als een bom in het MAGA-universum”:

Trump heeft zijn aanhang jarenlang opgehitst met idiote complottheorieën, maar laat ze nu hij aan de macht is met lege handen staan. Er blijkt geen coronacomplot te zijn, Fauci en Joe Biden lopen nog steeds vrij rond en een “Epstein-lijst” blijkt ook al niet te bestaan. Kortom: al die complotverhalen waren nergens op gebaseerd, wat Trump en de mensen in zijn directe omgeving natuurlijk ook heel goed wisten. De wappies waren nuttige idioten, stemvee dat gemobiliseerd moest worden.

Trump reageerde stomverbaasd op de woede:

Wat natuurlijk ook weer een hele serie woedende/teleurgestelde reacties opleverde.

Het is maar de vraag of het Trump lukt de rijen weer gesloten te krijgen. David French in de NYT:

Het Epstein-verhaal was zo belangrijk in MAGA-kringen omdat het een sleutelelement was in hun aanklacht tegen Amerika’s zogenaamde heersende klasse. De aantrekkingskracht van Trump op de Republikeinse basis is niet alleen geworteld in de buitengewone genegenheid van zijn aanhangers voor de man; het is ook geworteld in hun bijna onbeschrijflijk duistere kijk op de Amerikaanse regering. Waarom willen ze zo graag alles platbranden? Nou, als je gelooft dat je regering wordt bevolkt door mensen die zo verdorven zijn dat ze deelnemen aan het systematisch seksueel misbruiken van kinderen en dat ook nog in de doofpot stoppen, dan zou je ze niet alleen uit hun functie willen zetten; je zou ze willen vervolgen, opsluiten en misschien zelfs executeren. En je zou alle macht willen hebben om dat voor elkaar te krijgen.

Dit soort totaalidioten tot rede brengen gaat niet lukken, gesteld al dat Trump dat zou willen. Om ze weer in het gelid te krijgen zal hij ze een bot toe moeten werpen. Het probleem is dat Trump helemaal geen bot heeft. Trump en MAGA-complotgekkies als Alex Jones verkopen een volstrekt absurd beeld van de verhoudingen in de VS. Om French nogmaals te citeren:

Het is een ecosysteem dat opereert in een constante staat van crisis en grieven, en MAGA-aanhangers zijn er zo van overtuigd dat de ergst mogelijke verhalen echt zijn dat ze zich keren tegen iedereen die niet Donald Trump heet en die hen de waarheid durft te vertellen – of die ook maar een klein beetje afwijkt van de verhalen die ze zichzelf vertellen.

Trump beschikt misschien over het overwicht en het charisma om de rijen weer gesloten te krijgen, maar hij heeft niet het eeuwige leven. De man is inmiddels 79, dus het einde komt in zicht. Een opvolger is nergens te bekennen. JD Vance beschikt over het charisma van een naaktslak en zoon-/dochterlief hebben ‘het’ al evenmin. Na Trump’s aftreden of dood is er niemand meer om de zaak bijeen te houden. Vermoedelijk valt de GOP dan uiteen in ruziënde fracties. Of de schade die MAGA heeft toegebracht aan de meest kwetsbare groepen (armen, migranten) dan nog valt te herstellen is natuurlijk een tweede.