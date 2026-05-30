Twee tegenvallers voor Donald Trump

Fonds

Alle presidenten sinds de Tweede Wereldoorlog hebben hun belastingaangiften steeds gepubliceerd, om volledig transparant te zijn over hun financiën tegenover de bevolking. Als ik zeg alle presidenten is dat natuurlijk met uitzondering van Donald Trump, wie anders?

Donald Trump laat zich namelijk door niemand controleren of corrigeren, omdat niemand in zijn omgeving dat ooit aangedurfd heeft (behalve misschien de instructeurs op die militaire school waar hij heen gestuurd werd, maar ook die zullen wel in gedachten hebben gehouden dat hij de zoon van Fred Trump, een rijke, machtige man was).

Niettemin zijn er gedurende zijn eerste termijn gegevens van de IRS, de Amerikaanse Belastingdienst, naar de New York Times gelekt. Trump nu, heeft als privé-persoon de IRS daarvoor aangeklaagd voor zo’n 10 miljard dollar schadevergoeding. De IRS valt natuurlijk onder de overheid, en diezelfde overheid staat momenteel onder strakke controle van Trump zelf. En toen gooide Trump het dus op een akkoordje met zichzelf: als er 1,8 miljard dollar ter beschikking zou komen voor naar zijns inziens onterecht door de overheid vervolgden, zoals de 1500 toeristen die een gezellig dagje uit hadden in het Witte Huis op 6 januari 2021, zou Trump het met een schikking afdoen. Bovendien moesten Trump en zijn familie immuun worden verklaard voor vervolging door de belastingdienst voor inkomsten tot aan half mei, een absurde eis. Dus Trump maakte een schikking met Trump. Ook al om te voorkomen dat het tot een echte rechtszitting zou komen waar er van alles openbaar moet worden gemaakt en verklaard, iets dat Trump op deze manier wel vaker probeert te vermijden.

Alhoewel de rechter aanvankelijk niets anders leek te kunnen doen dan de zaak sluiten, hebben vervolgens 35 rechters een verzoek ingediend de zaak te heropenen, om te kunnen onderzoeken hoe Trump tot deze afspraak met zichzelf is gekomen, als ik het goed begrijp. Men vermoed frauduleus gedrag. Goh. Dus dat fonds van 1,8 miljard, betaald door de belastingbetaler, komt voorlopig nog niet beschikbaar.

Kennedy Center

Enige tijd geleden kwam het Kennedy Center for Performing Arts onder direct bevel van Donald Trump te staan, nadat die het gehele vorige bestuur ontslagen had. Direct trokken allerlei prominente artiesten hun aldaar geplande optredens in. Bovendien hernoemde Trump het centrum van de ene op de andere dag in het Donald J. Trump – John F. Kennedy Center, en liet die naam ook gelijk erop aanbrengen. Daarnaast kondigde hij een sluiting van zeker één jaar gedurende renovatie aan, want als men er dan niet meer wil optreden moet het maar kapot, zo denkt Trump waarschijnlijk.

Ik kijk al een jaar naar wat men daar allemaal maar laat gebeuren, de oostvleugel van het Witte Huis slopen, de Rose Garden platbuldozeren en betegelen, de Reflecting Pool in een soort van blauw zwembad omvormen… Wij in Nederland zij er toch aan gewend dat er allerlei regels zijn die historische plekken als deze beschermen tegen willekeurige aanpassingen. Ik vermoed dat die er in de Verenigde Staten ook wel zijn, maar het hele land lijkt lamgeslagen onder de autocratische storm van het regime.

Tot op dit moment dan, want er is nu wel degelijk een beslssing genomen door een rechter dat Trumps naam onrechtmatig op het Kennedy Center aangebracht was en binnen twee weken verwijderd dient te worden. En dat die renovatie ook niet zomaar mag worden uitgevoerd. De uitspraak volgde op een klacht van een voormalig lid van het bestuur:

“The decisions are a major victory for Democratic Rep. Joyce Beatty, an ex-officio member of the Kennedy Center’s board who sued last year after her fellow board members moved to rename the center. She later revised her complaint after Trump announced plans to shutter the building while a sprawling renovation was undertaken.”

Dat valt namelijk allemaal onder het Congres. Trump lijkt de handdoek in de ring te gooien (alhoewel hij vaker dit soort schijnbewegingen maakt):

“Trump signaled shortly after the ruling that he was backing down from his fight to revamp the storied arts center, suggesting he was transferring control to Congress. “(CNN)

Maar het bestuur wil in beroep, met de volgende belachelijke motivering:

“The Kennedy Center has already indicated there are plans to appeal the ruling. “We are confident that on appeal the court will uphold the board’s will to recognize President Trump’s historic contributions to our nation’s cultural center,” Roma Daravi, the center’s vice president of public relations, said in a statement.” (CNN)

Maar goed, we hebben inmiddels al heel vaak gezien dat er door federale rechters beslissingen ten nadele van Trump genomen worden, maar dat er in de beroepshoven veel meer Trumpaanhagers dan wel lafbekken lijken te zitten die dat dan toch weer teniet doen. Mijn vertrouwen in de Amerikaanse rechtspraak, en zeker ook de uitvoering van beslissingen, als het machtige, rijke witte mannen betreft is inmiddels nihil. Zeker als het Supreme Court met zijn fascistische vingers eraan komt. Maar, die kunnen niet zomaar overal bij betrokken worden. Het moet een zaak van constitutioneel belang zijn.

