Sonny Rollins Extravaganza

Op de dag waarop Miles Davis honderd zou zijn geworden stierf Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd. Zo min mogelijk opsomming van wie meespeelt of andere gegevens. Uw staalkaart van Krapuul. De aftrap wordt gedaan door Tjebbe van Tijen:
The bridge
Pyts keuze:
The Freedom Suite
Alsook:
Who by fire met Leonard Cohen
Gabriëlles keuze:
You don’t know what love is
Wat mij het eerst te binnen schoot is dit Caribische nummer – zijn achtergrond was daar:
Don’t stop the carnival
Met Miles Davis:
Doxy
Enkele standards:
God bless the child
‘Round midnight
Anaïs koos deze:
St. Thomas
Laurent deze:
In a sentimental mood
By RI-jim – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13250383