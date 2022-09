Twee tegenslagen voor Donald Trump

Het was geen fijne woensdag voor Donald Trump. Ten eerste was daar de zaak met betrekking tot de op Mar-a-Lago aangetroffen documenten. Het – in meerderheid conservatieve – Hof van het Elfde District besliste in beroep dat het Ministerie van Justitie inzage mag blijven hebben in de honderd geheime documenten die zich daaronder bevonden. Dit was naar verwachting van meerdere juridische experts, die de uitspraak van federale rechter Aileen Cannon te Florida, die hiermee teniet gedaan wordt, unaniem als volslagen onzinnig betitelden.

Het hof besliste tevens dat de Special Master – de rechter die is gevraagd te beslissen welke documenten eventueel onder een zeker privilege zouden vallen (ook al een onzinnige claim volgens de experts) – de geheime documenten niet in hoeft te zien, iets waar het Ministerie van Justitie zich ook bezorgd over had gemaakt omdat er zich documenten van werkelijk het allerhoogste geheimhoudingsniveau tussen bevinden.

Verder was het hof het met het Ministerie van Justitie eens dat de beslissing van rechter Cannon om Justitie te weerhouden van het inzien van de geheime documenten en het erbij slepen van een Special Master om te beginnen al onzinnig was (iets waar we hier al eens op ingegaan zijn). Ik vermoed wel dat men tegen deze beslissing ook weer in beroep kan en zal gaan, na daarmee de maximaal toegestane tijd gewacht te hebben, want vertraging is het enige doel van deze door Trump aangespannen onzinnige procedure (over onzin gesproken: Trump vertelde in een reactie op Fox News aan Sean Hannity dat een president documenten kon declassificeren door het alleen maar te denken).

Alsof dat nog niet genoeg was kondigde Attorney General Letitia James van de staat New York aan een civiele zaak te beginnen tegen de Trump Organization. Daarin worden Donald Trump, Donald Trump jr., Eric en Ivanka beschuldigd van het in extreme mate overdrijven van de waarde van bezittingen van de Trump Organization om hogere leningen dan wel verzekeringen te verkrijgen.

“The number of grossly inflated asset values is staggering, affecting most if not all of the real estate holdings in any given year,” according to the lawsuit. (New York Times)

Het verkregen voordeel van die manipulaties zou 250 miljoen dollar bedragen, die door de staat New York opgeëist wordt. Da’s niet niks, ook niet voor iemand wiens vermogen op een paar miljard geschat wordt (als dat al waar is). Verder eist James dat de Trump Organization onder financieel toezicht wordt geplaatst en dat de Trumps uit de organisatie gezet worden. Gedurende vijf jaar mogen zij bovendien geen vastgoed kopen. Verder zouden ze in New York nooit meer de functie van directeur of lid van het management van een bedrijf mogen vervullen.

Kortom, allemaal zeer gnuifwaardig om te lezen, maar we moeten natuurlijk nog wel zien wat er uiteindelijk van overblijft nadat de zaak afgerond is (wat natuurlijk jáááren zal duren).

(Afbeelding: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)