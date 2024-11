Trumps horrorkabinet van kwaadaardige clowns

De eerste schok van 6 november is wel voorbij maar ik hang nog tussen ongeloof en woede in, alhoewel ik nu wel weer over dit onderwerp kan schrijven zonder dat mijn toetsenbord en beeldscherm het gevaar lopen dat het eerste object door het tweede heen geramd wordt.

Het ongeloof wordt wel nog steeds enigszins gevoed door het feit dat er drie bronnen waren die het in het verleden opvallend nauwkeurig bij het rechte eind hadden waar het het voorspellen van verkiezingsuitslagen betrof, en die het nu mis hadden. Het betrof Alan Lichtman, Ana Selzer en de bekende film-/documentairemaker Michael Moore.

Die eerste gebruikt een systeem van 13 sleutelpunten waarop een kandidaat beoordeeld wordt, en sinds 1984(!) heeft hij het op een paar keer na goed voorspeld. Volgens Lichtman zelf zat hij ernaast vanwege de massale desinformatie van kiezers die deze keer een grote rol speelde. Ana Selzer had specifiek in Iowa een grote overwinning voor Harris voorspeld, en heeft in het verleden het ook bij verrassende uitkomsten vaak bij het rechte eind gehad. Michael Moore zag zowel de overwinning van Trump in 2016 als de nederlaag van de Republikeinen in het Congres in 2018 aankomen, maar zat er deze keer ook naast. Ik ben geen complottheoreticus, maar een beetje vreemd blijft dit wel.

Nou ja, ik heb deskundige Mark Elias (degene die in 2020 alle 60 rechtszaken die Trump aanspande wegens verkiezingsfraude gewonnen heeft) horen zeggen dat er geen verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden. Van de andere kant is er het verhaal van Greg Palast, over de grootschalige Republikeinse campagne om Democratische stemmen ongeldig te laten verklaren. De man is voor zover ik kan beoordelen geen rare complotwap. Nou ja, van stemonderdrukking is er altijd al sprake geweest in de VS, maar die zou dan nu veel sterker geweest moeten zijn.

Hoe dan ook, het find out-gedeelte van het Amerikaanse gezegde “fuck around and find out” heeft zich intussen veel sneller aangediend voor de niet-Harrisstemmers die hun eieren te duur vonden dan menigeen had verwacht. Vooral in de vorm van een hele reeks kwaadaardige dan wel waanzinnige voorstellen voor Trumps kabinetsleden, die verrassend snel en in een hoog tempo naar buiten kwamen.

De volgende categorieën kandidaten kunnen worden waargenomen:

Compleet Van De Ratten Besnuffeld

In deze categorie vallen natuurlijk de al eerder besproken voorstellen voor complotgek Robert F. Kennedy jr. op het ministerie voor volksgezondheid en Matt Gaetz als minister van justitie. Die laatste ging zelfs de Republikeinen te ver (en dat wil wat zeggen in het huidige tijdsgewricht), en Gaetz werd gedwongen zich terug te trekken. De man werd op een haar na niet aangeklaagd voor het hebben van betaalde seks met een minderjarige en het vervoeren ervan over staatsgrenzen (sex trafficking) en heeft niet de geringste kwalificaties voor de positie. Ja, hij is afgestudeerd als jurist maar heeft geen enkele juridische ervaring. Ook heeft hij zich bij meerdere Republikeinse senatoren zeer ongeliefd gemaakt, de man wordt naar verluidt bijna universeel gehaat in het Congres. Dat laatste is misschien eerder een reden geweest voor de Republikeinen om hem af te wijzen. Opmerkelijk is dat ze hier tegen Trump durven op te staan overigens, maar commentatoren wezen erop dat de meesten van hen nu voor jaren weer in de senaat zitten en zich daarom wat onafhankelijker kunnen opstellen.

Dan was er het waanzinnige voorstel voor Tulsi Gabbard als National Security Adviser. Ze wordt er in brede kring van verdacht (veel te) nauwe banden met Poetin te hebben en als zodanig een veiligheidsrisico te zijn. Ik denk dat we er ooit nog wel eens achter zullen komen hoe Poetin Donald Trump precies bij de ballen heeft gehad, maar dat soort openbaringen hebben de neiging zeer lang op zich te laten wachten.

Zo Corrupt Als Maar Zijn Kan

Elon Musk moest natuurlijk warm beloond worden voor zijn niet aflatende en hopelijk aanhoudende steun voor Trump, zelfs zover gaand om stemmen voor Trump te kopen in Pennsylvania via een loterij. Natuurlijk vond een of andere mummelende vakidioot van een rechter weer dat er niets aan de hand was vanwege compleet irrelevante details in de clownshow die de Amerikaanse rechtspraak is, dus dat mocht gewoon doorgaan. Kunnen de Democraten vóór de volgende verkiezingen – als die er om te beginnen ooit nog komen – misschien eens uitzoeken met welke illegitieme middelen zíj de verkiezingen aan alle kanten kunnen manipuleren?

Maar goed, Musk moet samen met een andere maniak, Vivek Ramaswamy, een soort van departement buiten de regering opzetten onder de geheel niet corrupt aandoende naam DOGE (Musks eigen crypto-currency heet Doge Coin), wat staat voor Department of Government Efficiency. Officieel zal dat departement geen macht hebben, Musk en Ramaswamy zullen geen beëdigde ministers worden, maar ongetwijfeld zal Musk gaan adviseren allerlei regulerende instanties die zijn zaken in de weg zitten op te heffen of ernstig te kortwieken.

Standaard Religieus-Extremistische Republikeinse Klootzakken

Mike Huckabee heeft ooit gesteld dat Palestijnen niet bestaan en wordt nu voorgedragen als ambassadeur in Israel. Van harte gefeliciteerd met jullie Genocide Joe-geroep en weigering op Harris te stemmen, Amerikaanse Palestinasupporters!

Begrijp me goed, ik vind ook dat Biden, die bepaald niet gecharmeerd is van Netanyahu, veel meer op zijn strepen had moeten staan bij zijn verzoeken aan Israel hun militaire reactie te matigen en de sancties waarmee gedreigd werd hard had moeten maken. Ja, de aanval van Hamas was gruwelijk en Israel mag maatregelen nemen om een herhaling te voorkomen. Maar het platbombarderen en laten verhongeren van 40.000 mensen is een volledig disproportionele, oorlogsmisdadige actie waarvoor Netanyahu nu dan ook terecht een arrestatiebevel van het Internationaal Gerechtshof aan zijn broek heeft hangen.

Maar wie in godsnaam laat vervolgens de Republikeinen aan de macht komen alleen maar om Harris te straffen omdat ze niet alle juiste bijzinnen heeft gebruikt als ze het over Gaza had? Zelfs als Trump niet de leider van de Republikeinen zou zijn geweest zou dat al een heel onverstandige keuze zijn maar nu hij het wel is, is dat werkelijk volkomen getikt. Je hebt immers slechts twee keuzes in de VS: rechts of fascistisch rechts.

Trumps Kont Likkende Media Minkukels

Voor een deel bestaat deze categorie gewoonweg uit het soort incompetente rechtse leugenaars dat bij Fox News werkt, diverse van hun werknemers worden ineens regeringsleden.

De reden voor deze categorie is natuurlijk dat de enige vorm van informatie die doordringt tot de oranje klont reuzel van Trump op de plek waar bij normale mensen hersenen zitten via de televisie komt.

De laatste mediapersoonlijkheid die nu een essentiële rol krijgt in het bestuur van het machtigste land ter wereld over wie ik hoorde was dr. Oz, een of andere complotwappende TV-dokter die het gebruik van hydroxychloroquine tegen covid-19 propageerde. En die zou hoofd van Medicare and Medicaid, de zorgverzekeringsinstanties voor mensen met laag inkomen en ouderen, moeten worden. Ongetwijfeld om die eens flink te gaan beknotten.

Maar zo is er ook een zekere Peter Hegseth voorgesteld voor de post van minister van defensie. De man is niet eens een anchor man van de eerste garnituur bij Fox, maar werkt er slechts in de weekends. Ook hier betreft het weer een volledig ongekwalificeerd type, een extreem-rechtse engnek die weliswaar in het Amerikaanse leger gediend heeft met als laatste rang die van majoor, maar nooit eerder heeft hij leiding gegeven aan een organisatie die ook maar in de buurt van de 100.000+ werknemers komt die onder de Amerikaanse defensie vallen. Waarschijnlijk is hij aantrekkelijk voor Trump omdat hij alle wokeness en vele vrouwen het leger uit wil werken.

Inmiddels is ook deze kandidaat onder vuur komen te liggen omdat bekend werd dat er een vrouw is die hem ervan beschuldigt haar verkracht te hebben, iets dat Hegseth afgekocht lijkt te hebben. Team Trump is woedend dat hij hen daar niet eerder over verteld had, maar dat hebben ze alleen maar aan zichelf te wijten, want Trump wil niet dat de FBI background checks uitvoert op zijn kandidaten. Gezien het criminele tuig waarmee Trump zich doorgaans inlaat zou ik dat ook niet willen, als ik hem was.

Vrouwenmisbruikers

Ik begrijp overigens de verontwaardiging van de Republikeinen over Hegseth, maar ook over Gaetz niet. Hun eigen fucking president is nota bene de Rapist-In-Chief (alleen vanwege het feit dat niet kon worden vastgesteld of Trump zijn mini-champignonpenis of een van zijn vieze vingertjes bij E. Jean Carroll naar binnen drong kon volgens de wet van New York officieel niet van verkrachting gesproken worden. Maar dat er sprake was geweest van onvrijwillige penetratie werd als bewezen geacht, en in de meeste andere plaatsen geldt dat als verkrachting).

Ik kan me goed voorstellen dat zo’n Hegseth dacht wel ok te zitten in dat gezelschap. Dat hele kabinet zou immers voor de helft uit vrouwenmisbruikers komen te bestaan, want tegen RFK jr. en Elon Musk bestaan er ook beschuldigingen van in elk geval ongewenste seksuele avances. Dat zijn de mannen waarmee Trump, voorheen immers ook goed bevriend met Jeffrey Epstein, zich thuis voelt.

Ja-Knikkers

Dit is geen uitputtende lijst van voorgestelde kandidaten, het artikel is al lang genoeg, maar de trend is glashelder: in plaats van competente, ervaren mensen met eigen meningen op kabinetsposten te zetten wil Trump deze keer vooral ja-knikkende sycofanten en knipmessende sukkels om zich heen verzamelen, die Der Wille des Trumps naadloos zullen uitvoeren. En op diverse posten komen er mensen te zitten wier enige functie is het departement waar ze hoofd van worden zoveel mogelijk te saboteren. Project 2025 komt naderbij.

(Foto: Fulton County Sheriff’s Office)