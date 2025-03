Onderstroom: Wat is racisme, met Max (Chris) de Ploeg

Max schuift aan om te vertellen over racisme, haar oorsprong, de verschillende niveaus waarop het opereert, intersecties tussen racisme en andere dimensies van onderdrukking, en veel meer.

Daarvoor put hij veel uit de geschiedenis van kolonialisme en de debatten die hier onder Europese geleerden en politici over zijn gehouden. Zie de links hieronder voor enkele bronnen en verwijzingen, naast de links naar het werk van Max zelf.

De aflevering houdt sterk verband met een aantal andere afleveringen van Onderstroom, zoals die over kapitalisme en oorspronkelijke accumulatie, die over Caliban and the Witch (en de oplegging van kapitalisme en van wat nu als traditionele genderrollen wordt gezien), die over data-driven policing, en nog wel meer!

Helaas is er bij de opname iets misgegaan waardoor het geluid van lagere kwaliteit is dan normaal. Laat het vooral weten als je het niet kunt volgen, dan is er misschien op termijn toch nog iets aan te doen.