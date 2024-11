A disaster in the making: RFK jr voorgedragen als minister van Volksgezondheid

Elke dag een nieuw dieptepunt: RFK jr wordt Trump’s nieuwe minister van Volksgezondheid. Junior is een krankjoreme complotdenker, die – zoals Maarten Boudry het uitdrukte op Twitter – “merges the worst tendencies of left-wing & right-wing pseudoscience and conspiracy thinking in one giant horseshoe of dangerous lunacy”.

Een niet volledige opsomming:

Zelfs in MAGA-kringen reageert men geschokt op de benoeming van RFK jr. De ultraconservatieve New York Post betitelt junior’s gedachtengoed als: “a head-scratching spaghetti of what we can only call warped conspiracy theories, and not just on vaccines.”

Gaetz en Gabbard zijn voorzichtig uitgedrukt – ook geen beste benoemingen, maar RFK jr op Volksgezondheid gaat duizenden mensen het leven kosten. Laten we hopen dat dit zelfs de Republikeinen in de Senaat wat te ver gaat. Don’t get your hopes up, though.

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142541933