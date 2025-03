Metingen februari: kwart minder zee-ijs dan gemiddeld op de zuidpool

Februari 2025 was wereldwijd de op twee na warmste februari ooit, blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Op de zuidpool was er een kwart minder zee-ijs dan gemiddeld.

Copernicus Climate Change Service (C3S) maakt elke maand een klimaatbulletin over waargenomen veranderingen in de wereldwijde temperaturen van lucht en zeewater. C3S doet ook metingen van het zee-ijs en monitort de dekkingsgraad. Uit de laatste observaties blijkt dat het zee-ijs in de beide poolgebieden begin februari 2025 bijzonder dun was en over de hele maand genomen ook nooit boven het gemiddelde is uitgekomen.

Februari 2025 was daarmee de derde opeenvolgende maand waarin de omvang van het zee-ijs lager dan gemiddeld was.

