Franse senator haalt uit naar Trump en Musk

De (centrumrechtse) Franse senator Claude Malhuret haalt uit naar Trump en Musk: “Washington is het hof van Nero geworden, met een opruier als keizer, onderdanige hovelingen en een nar die high is van de ketamine… We waren in oorlog met een dictator, we zijn nu in oorlog met een dictator gesteund door een verrader.”

Centrumrechtse politici lijken zich te realiseren dat Trump géén bondgenoot is, maar een vijand. Goede zaak, want om de fascisten te verslaan hebben we centrumrechts nodig. Radicaal/extreem-rechts kunnen we natuurlijk vergeten, hoezeer Wilders momenteel ook zijn best doet zijn liefde voor Poetin en Trump te verbergen.

De reactie liet overigens niet lang op zich wachten. Hier de rechtse complotgek en veroordeelde pedofiel Scott Ritter. Ritter bekleedt geen officiële functie, maar is uitermate populair in MAGA-kringen: