Project 2025 en Donald Trump

Als u een van diegenen bent die denkt “Het valt allemaal wel mee met die Trump en de Republikeinen, en hij maakt slechts grapjes…”: het valt niet mee en Trump maakt nooit grappen. Hij lacht ook nooit. Dichter dan met zijn bekende vuile grijns is hij nooit bij zelfs maar een glimlach gekomen.

En wat de Republikeinen betreft, er wordt al enige tijd over een zeker Project 2025 gesproken van de Heritage Foundation, wat zo ongeveer neerkomt op een totalitaire overname door de Republikeinen van het gehele overheidsapparaat. Trump probeerde vooralsnog te ontkennen dat hij er weet van had maar kon zoals gewoonlijk zijn grote muil weer niet houden, en zei in een toespraak dat als men hem weer tot president zou kiezen men nooit meer naar de stembus zou hoeven te gaan. Eerder zei hij ook al dat hij dictator voor één dag zou willen zijn (yeah right). Er gaan allerlei onwaarschijnlijke alternatieve interpretaties van deze uitspraak rond, als zou dat slechts voor christelijke kiezers gelden (Trump sprak een specifiek publiek van christenen toe bij die gelegenheid), terwijl Trump gewoon zei wat hij zei: na zijn herverkiezing komen er geen verkiezingen meer. Ik weet niet helemaal zeker of hij dat soort uitspraken nu expres doet om zijn aanhang te lokken of dat hij gewoonweg zo oerstom is dat die dingen hem ontglippen.

Maar het is niet alleen Trump die van een autocratie droomt. Trump is slechts een symptoom, alhoewel deels misschien ook katalysator, van een grootschalige anti-democratische beweging in de Verenigde Staten, die een groot deel van de Republikeinen in zijn greep heeft gekregen.

Project 2025 is een erg groot document (waar halen die fascisten toch altijd die tomeloze energie vandaan?) dat ik niet pretendeer helemaal gelezen te hebben, maar enkele van de meest opmerkelijke uitspraken zijn te vinden in de hoofdstukken over onderwijs en justitie. Op wikipedia staat er wel een samenvatting van die als gids gebruikt kan worden om in het daadwerkelijke document te zoeken.

De teneur wordt trouwens al gezet op de eerste pagina:

This book is an invitation for you the reader—Mr. Smith, Mrs. Smith, and Ms. Smith—to come to Washington or support those who can. Our goal is to assemble an army of aligned, vetted, trained, and prepared conservatives to go to work on Day One to deconstruct the Administrative State.

Dat is regelrechte Steve Bannontaal, die jaren geleden al zei de Administrative State af te willen schaffen. De Administrative State houdt in dat niet alles tot in detail door de regering en vertegenwoordigende organen bepaald wordt, eenvoudigweg omdat men daar niet de expertise voor heeft, maar dat men die delegeert aan allerlei instituties en agentschappen. Maar deze “conservatieven”, zoals ze zichzelf voortdurend noemen in dit document, moeten daar niets meer van hebben. Weg met de deskundigen (ik vermoed dat ze eigenlijk Deep State bedoelen, als er Administrative State wordt geschreven, een duister leger van ambtenaren die het slecht voorheeft met de vrije Amerikaan), voortaan moet elk beleidsdetail door de fascist van dienst worden bepaald.

Kennis is sowieso verdacht. Zo luidt de eerste zin in het hoofdstuk over het Ministerie van Onderwijs:

Federal education policy should be limited and, ultimately, the federal Department of Education should be eliminated.

Vervolgens:

When power is exercised, it should empower students and families, not government. In our pluralistic society, families and students should be free to choose from a diverse set of school options and learning environments that best fit their needs. Our postsecondary institutions should also reflect such diversity, with room for not only “traditional” liberal arts colleges and research universities but also faith-based institutions, career schools, military academies, and lifelong learning programs. Eventually, policymaking and funding should take place at the state and local level, closest to the affected families.

Het Amerikaanse onderwijssysteem vertoont al erg veel lokale ongelijkheid, maar het beetje uniformiteit en garantie dat er nog is willen ze dus ook laten verdwijnen. Dan hoeven degenen die goed af zijn zich immers helemáál niet meer te bekommeren om diegenen in armere omstandigheden. Die zoeken het zelf maar uit met hùn lokale middelen.

Echter, vooral in het hoofdstuk over het Ministerie van Justitie, zijn er vele fascistische pareltjes te vinden, misschien niet verrassenderwijs:

“While it is true, as it is with other federal departments and agencies, that there are committed career personnel across the department who perform their duties faithfully and with the best intentions, this small sampling of scandals illustrates that the DOJ has become a bloated bureaucracy with a critical core of personnel who are infatuated with the perpetuation of a radical liberal agenda and the defeat of perceived political enemies.”

Projectie lijkt wel een besmettelijke ziekte onder deze rechtsgekken te zijn. En radicaal is het overgrote deel van die brave Democraten bepaald niet te noemen. Het zijn de Republikeinen die sinds Newt Gingrich in de jaren negentig volledig ter extreem-rechtse zijde van het padje af zijn geraakt. En als er nu één Ministerie van Justitie was dat volkomen in dienst van een rechtse agenda, of meer specifiek de president werkte dan was het dat onder Bill Barr wel. Hij kortwiekte zeer bewust het Muelleronderzoek, loog over de inhoud van het rapport dat eruit volgde, stopte de onderzoeken naar Roger Stone en generaal Michael Flynn (die al bekend had!), en zoals kortgeleden bekend werd hield hij ook een onderzoek naar smeergeld door Egypte aan president Trump betaald tegen.

The FBI, along with the rest of the government, needs a hard reset on the appropriate scope of its legitimate activities. It must not look to or rely on the past decade as precedent or legitimization for continued action in certain spaces. This is especially true with respect to activities that the FBI and the U.S. government writ large claim are efforts to combat “misinformation,” “disinformation,” or “malinformation.”

Nee, want daar doen ze zelf maar al te graag aan.

“The United States government and, by extension, the FBI have absolutely no business policing speech,”

En maar boeken verbieden op scholen, nietwaar?

The Biden Administration’s unprecedented politicization and weaponization of the department therefore demand a comprehensive response from the next Administration.

Hiermee bedoelen ze natuurlijk de juridische acties tegen Donald Trump. Moet je maar geen crimineel als kandidaat kiezen.

Specific examples of department corruption, such as the Russia collusion hoax, will need to be tackled, exposed, and addressed head-on.

Die term Russia Hoax kom je wel vaker tegen in dit document. Men wil toch o zo graag dat mensen vergeten dat Russische beïnvloeding van de verkiezingen van 2016 door diverse organisaties bevestigd werd.

Dan komen we aan bij enkele echt gevaarlijke plannen:

“While the supervision of litigation is a DOJ responsibility, the department falls under the direct supervision and control of the President of the United States as a component of the executive branch. Thus, and putting aside criminal prosecutions that can warrant different treatment, litigation decisions must be made consistent with the President’s agenda. This can force line attorneys to take uncomfortable positions in civil cases because those positions are more closely aligned with the President’s policy agenda” Ultimately, the department will have to make tough calls as it manages its litigation, but those calls must always be consistent with the President’s policy agenda and the rule of law. A line attorney should never either directly or indirectly pursue a policy agenda through litigation that is inconsistent with the agenda of his or her client agency or the President.

Kortom, het moet de president, niet Justitie, zijn die bepaalt wie er vervolgd wordt! Dat zijn ronduit totalitaire plannen die direct doen denken aan het Führerprinzip, waar uiteindelijk alle beslissingen door Den Wil van den Lijder bepaald moeten zijn.

Reassigning Responsibility for Prosecuting Election-Related Offenses from the Civil Rights Division to the Criminal Division. The Attorney General in the next conservative Administration should reassign responsibility for prosecuting violations of 18 U.S. Code § 24176 from the Civil Rights Division to the Criminal Division where it belongs. Otherwise, voter registration fraud and unlawful ballot correction will remain federal election o”enses that are never appropriately investigated and prosecuted

Oh ja, die eeuwige Republikeinse obsessie met stemfraude (lees: teveel stemmen voor Democraten). Hilarischerwijze blijkt het in de zeldzame gevallen dàt er al iemand op stemfraude wordt betrapt steeds Republikeinen te betreffen. Zoals voormalig stafchef Mark Meadows bijvoorbeeld. Maar die werd daar niet tot 5 jaar cel voor veroordeeld zoals Crystal Mason, een alleenstaande, zwarte moeder, die per ongeluk in een district stemde waar ze dat niet mocht (gelukkig is ze in beroep wel vrijgesproken, zij het dat dat zeven jaar gekost heeft en ze een deel van die tijd wel degelijk vastgezeten heeft).

En tot slot misschien wel een van de gevaarlijkste ideeën:

“Ensure the assignment of sufficient political appointees throughout the department. Ensuring adequate accountability throughout the DOJ requires the intentional devotion of sufficient resources by the Administration—not simply replicating what was done under prior Administrations and reflected in the Plum Book.97 The number of appointees serving throughout the department in prior Administrations—particularly during the Trump Administration—has not been sufficient either to stop bad things from happening through proper management or to promote the President’s agenda. It is not enough for political appointees to serve in obvious offices like the Office of the Attorney General or the Office of the Deputy Attorney General. The next conservative Administration must make every effort to obtain the resources to support a vast expansion of the number of appointees in every office and component across the department —especially in the Civil Rights Division, the FBI, and the EOIR.”

Zoals in George Orwell’s 1984 ziet men dus het liefst op zoveel mogelijk posities in het Ministerie van Justitie niet zozeer bekwame vakmensen, als wel politiek benoemde robots, die slaafs The President’s Agenda uitvoeren. Het hele ministerie moet doordrenkt worden van The President’s Agenda.

U ziet van wat voor een enorm belang het is dat Donald Trump en de huidige generatie Republikeinen de verkiezingen niet winnen. Begon ik me enkele weken geleden wel heel ongerust te maken over de steeds vaker haperende Biden, en zeker na dat rampzalige debat, intussen voel ik me steeds optimistischer over de kansen van Kamala Harris, die in de meeste peilingen nu een voorsprong op Trump heeft genomen, ook in essentiële swing states. (overigens kan Biden wel degelijk ook nog zeer ad rem zijn, deze video wou ik u niet onthouden. Let er vooral op hoe hij voordat hij antwoordt al enigszins vilein begint te glimlachen).

De Republikeinen zijn erop uit van de Verenigde Staten een fopdemocratie te maken, zoals de meeste autocratieën zich heden ten dage manifesteren. Naast de onmetelijke bevrediging die het zou geven als Donald Trump door een vrouw van Afrikaans-Indiase afkomst (iets waarover Trump zich recent op onvoorstelbare wijze in de nesten werkte bij een live interview) wordt verslagen, is het handhaven van wat er aan democratie bestaat in de grootste economische en militaire macht ter wereld natuurlijk van nog veel groter belang.

