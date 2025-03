De Verenigde Naties onder Trump II: een organisatie in crisis

De Verenigde Naties bestaan bijna tachtig jaar, maar nog nooit was het voortbestaan van het instituut zo onzeker als vandaag. De regering-Trump II zegt drastisch te willen snijden in de financiering en trekt zich terug uit verschillende VN-organisaties die overal ter wereld humanitaire hulp bieden.

Elon Musk, de tech-miljardair en de virtuele premier van president Donald Trump, windt er geen doekjes om dat hij er veel voor voelt om de VS uit de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de Verenigde Naties te trekken.

“Ik ga akkoord”, schreef hij in een reactie op een post van een rechts politiek commentator die zei dat “het tijd is voor de VS om de NAVO en de VN te verlaten.”

– Uitgelichte afbeelding: videostill