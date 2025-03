Trump verrader en wie is Wilders?

NSB

Er zit één partij in onze regering die me op dit kritieke moment doet denken aan de NSB aan de vooravond van de Duitse inval. Haar leider Wilders presteerde het na de ontgroeningsscène ten koste van Zelenskiy in het Witte Huis te twitteren dat we moeten waken voor ‘anti-Trump hysterie’. Hij saboteert elke neiging in de regering om Nederland een actief aandeel te geven in de vorming van een Europese krijgsmacht die eventueel tot in Oekraïne wil bijdragen aan bescherming tegen de Russische agressie. Wilders weigert te erkennen dat de Europese veiligheid bevochten wordt aan het front in Oekraïne. Zijn houding doet mij denken aan het antwoord dat de nationaalsocialistische leider Anton Mussert in het voorjaar van 1940 gaf toen hem gevraagd werd wat hij zou doen als Duitsland ons land zou aanvallen. ’Dat zal ik u laten zien’ antwoordde hij en zette zich op een stoel en wachtte met gekruiste armen af.