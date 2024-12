Ook de Vierde Macht kapituleert voor Trump

Nadat de Republikeinen het Witte Huis, het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en het Supreme Court gaan overnemen dan wel gecorrumpeerd hebben, lijkt nu ook de Vierde Macht in de Verenigde Staten, namelijk de pers, voor hem door de knieën te gaan. En dan met name de ‘liberal’ pers die verondersteld wordt hem uiterst kritisch te volgen.

Het was al jaren aan de gang met in elk geval de New York Times, die al in 2016 eindeloos doordreinde over Hillary Clintons emails. De Washington Post volgde. In de eerste jaren van Trumps presidentschap volgden ze hem zeer kritisch. Bekend is hoe men er nauwkeurig bijhield hoeveel leugens Trump wel niet vertelde. Op zeker moment begonnen er echter allerlei irrelevante lifestyle artikelen op de voorpagina te verschijnen en las ik er vrijwel niets van belang meer. De nieuwe CEO van de Washington Post bleek een ex-Murdochman, daar zal het wel aan gelegen hebben. Ik zegde mijn abonnement op.

Bij de laatste verkiezingen liet de New York Times, waar ik na de Washington Post dan alsnog maar eens een abonnement op had genomen, niet na elk versprekinkje van Biden op de voorpagina te zetten, terwijl de totale gekte van Trump als gegeven werd aangenomen. Dus heb ik toen ook maar de New York Times opgezegd.

Maar rond en vanaf de laatste verkiezingen hebben de zogenaamde main stream media het wel heel bont gemaakt. Het begon ermee dat de eigenaren van zowel de Washington Post (Jeff Bezos) als van de LA Times (Soon-Shiong), verordonneerden dat hun krant voor het eerst in vele jaren niet openlijk een kandidaat (steevast de Democratische, in hun geval) zou steunen. Of de betreffende opinieredacteuren, die de artikelen al geschreven hadden, hun keutel maar weer in wilden trekken. Die van de Washington Post nam ontslag. Ook de eigenaar van de LA Times is een miljardair overigens, dus zijn gedrag in dezen is waarschijnlijk niet toevallig.

Later, even na de verkiezingen, volgde het verbijsterende nieuws dat de duo-presentatoren Joe Scarborough en Mika Brezinski van het MSNBC-ochtendprogramma Morning Joe (Amerikaans voor de ochtendkoffie) naar Florida afgereisd waren om een bezoek aan Mar-a-Lago te brengen. Volgens Scarborough om Trump eens te kunnen ‘peilen’ (hoezo, was dat nog nodig dan?), volgens de rest van de wereld om Trumps voeten te kussen.

Vóór 2016 was dit duo trouwens nog niet zo heel erg anti-Trump, maar dat veranderde snel. Ooit wilde Trump hen namelijk niet op bezoek hebben omdat Brezinski net een facelift gehad had. Zoiets vertelt hij dan ook in het openbaar, maar blijkbaar heeft Brezinski hem deze vernedering inmiddels vergeven. Of misschien heeft Joe dat voor haar gedaan, gezien de serviele manier waarop zij altijd naast hem zit.

Het is ongelooflijk hoe deze types, net als senatoren Ted Cruz en Mitch McConnell, beledigingen aan het adres van hun vrouwen door een smeerlap als Trump zomaar over hun kant laten gaan. Overigens was Scarborough ooit ook Republikeins afgevaardigde, dus een ‘liberal’ was hij om te beginnen al niet. Maar op bezoek gaan bij iemand die je vier jaar lang vrijwel schreeuwend voor fascist uitgemaakt hebt… Hun kijkcijfers zijn gehalveerd, sindsdien.

Naast het feit dat Time Magazine Donald Trump dan toch weer persoon van het jaar heeft gemaakt (jaja, niemand laat na om te melden dat Hitler dat ooit ook was, maar Trump zal het als een bevestiging van zijn grootsheid opvatten), werd de meest stuitende lafbekkerij toch wel waargenomen bij televisienetwerk ABC.

George Stephanopoulos had in zijn ABC-programma This Week namelijk beweerd dat Donald Trump schuldig bevonden was aan verkrachting van E. Jean Carroll. Trump klaagde hem hierop aan, bewerend dat hij voor seksueel misbruik veroordeeld was en niet voor verkrachting. Stel je even voor, een aanstaande president die met droge ogen beweert dat hij “slechts” schuldig is aan seksueel misbruik.

Wat hierbij van belang is, is om te weten dat de staat New York een nauwere definitie van het begrip verkrachting hanteert, namelijk slechts indien de vagina tegen de wil van een vrouw met een penis wordt gepenetreerd. Dat kon Carroll echter niet met zekerheid meer zeggen, na ongeveer vijftig jaar, of het Trumps champignonpenis ((c) Stormy Daniels) of een van zijn minuscule vingertjes was geweest.

Vrijwel overal elders wordt ook het binnendringen met vingers als verkrachting beschouwd, en de rechter van dienst zei dan ook dat er weliswaar niet juridisch-technisch binnen de New Yorkse wetgeving maar wel de facto sprake was geweest van verkrachting.

Nu zou er deze week ondervraging onder ede van zowel Donald Trump als George Stephanopoulos plaats gaan vinden in de rechtbank. Dat wou Trump natuurlijk niet, maar dat is het addertje onder het gras als je iemand anders een civiele rechtszaak aandoet, je moet wel met de feiten op de proppen komen. Die ondervragingen worden uiteindelijk ook openbaar, dus feitelijk had ABC Trump hier goed bij de ballen, die in zo’n geval eens even haarfijn uit zou mogen komen leggen wat hij al dan niet onder verkrachting verstaat. Pussy grabbing misschien?

Omdat Trump de klagende partij was bestond er dus een goede kans dat Trump zich terug zou trekken om die ondervraging te vermijden, zoals hij immers ook deed in zijn civiele aanklacht tegen zijn voormalige advocaat Michael Cohen. Volgens juridisch expert Ben Meiselas van Meidas Touch Network had ABC zelfs een goede kans om de zaak te winnen, als deze al doorgegaan zou zijn.

Maar wat gebeurde er? ABC liet plotseling weten dat men niet alleen bereid was de zaak te schikken, maar dat men zich bovendien openlijk zou verontschuldigen tegenover Trump, èn dat ABC 15 miljoen dollar zou schenken aan een toekomstige President Trumpbibliotheek (de man kan zelf nauwelijks lezen, wordt het een bilbliotheek met louter plaatjesboeken wellicht?).

Het is weerzinwekkend hoe het ene na het ander Main Stream Medium eieren voor zijn geld kiest en maar liever vriendjes wordt met de dictator in spe. En dat zo’n Stephanopoulos zo’n openbare vernedering slikt (“Stephanopoulos remained defiant, telling talkshow host Stephen Colbert in May that he would not be “cowed out of doing my job because of a threat” “, kon men eerder van hem vernemen) is al helemaal niet te bevatten.

Op deze manier, zonder enige tegenwind van de media, zal het heel hard gaan met Project 2025.

