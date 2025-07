Brits parlement stemt in met verbod op Palestine Action

Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met een wet om de antisemitische haatgroep Palestine Action te verbieden als terroristische organisatie. Maar liefst 325 parlementsleden stemden vóór een verbod, slechts 26 stemden tegen.

Komende vrijdag dient bij het High Court een rechtszaak van Palestine Action tegen het besluit van de Britse regering. Mocht PA die zaak verliezen, dan zal minister van Binnenlandse Zaken Yvette Cooper naar verwachting nog diezelfde dag de wet ondertekenen.

Naast PA worden ook de neonazi organisatie Maniacs Murder Cult (what’s in a name) en de Russian Imperial Movement, een witte supremacistische organisatie, verboden.

Zodra de wet van kracht is, wordt het steunen van Palestine Action een strafbaar feit, waarbij het lidmaatschap van de groep terroristische organisatie wordt bestraft met maximaal 14 jaar gevangenisstraf. Ook een steunbetuiging aan Palestine Action kan je een jarenlange gevangenisstraf opleveren.

Het besluit om Palestine Action te verbieden werd genomen nadat activisten vorige maand een inbraak pleegden bij een basis van de RAF in Oxfordshire en rode verf spoten in de motoren van twee vliegtuigen. De schade wordt geschat op 30 miljoen euro. Activisten van PA hadden al eerder vernielingen aangericht, o.a. bij het bedrijf Elbit Systems UK dat volgens PA onderdelen levert aan het IDF.

Blijkbaar was dit één sloopactie teveel. De Britse regering had er genoeg van en besloot op haar beurt tot actie te gaan. Normaal gesproken word je bij dergelijke acties aangeklaagd voor vandalisme, maar blijkbaar wil de Britse regering korte metten maken met PA. Volgens Dan Jarvis, Minister of State for Security, is Palestine Action geen legitieme actiegroep: “Palestine Action is geen legitieme protestgroep. Mensen die betrokken zijn bij legale protesten hebben geen wapens nodig. Mensen die betrokken zijn bij legale protesten gooien geen rookbommen en vuurwerk rond onschuldige mensen. En mensen die betrokken zijn bij legale protesten veroorzaken geen miljoenen ponden schade aan de infrastructuur van de nationale veiligheid, waaronder onderzeeërs en defensieve uitrusting voor de Navo”.

