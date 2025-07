Sta je achter Israël? Dan word jij mooi niet Miss Indonesia

Merince Kogoya, kandidate voor de titel van miss Indonesia, is gediskwalificeerd nu er een video van twee jaar geleden op sociale media opgedoken is. In de video stelt zij zich op achter Israël. Indonesië erkent Israël niet en is pro-Palestijns.

De vertegenwoordigster van de Hooglanden van West-Papua werd uit de wedstrijd buitengesloten nadat de oude video opgang had gemaakt op sociale media. In de video, die tot nu toe niet onverstoord is waargenomen ter redactie, wuift Kogoya dansend met de vlag van Israël, waar zij gestudeerd heeft. “Verlangend naar Zion, trouw aan Jeruzalem, staand achter Israël,” is de tekst onder de video.

Kogoya heeft verklaard da zij als christen wel achter Israël moet staan. Haar voornaam is trouwens Nederlands: Merijntje, maar dan gespeld in Bahasa Indonesia.

(Gedeeltelijk ontleend aan de Hindustan Times)

