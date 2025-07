Het wordt een pak natter in de Alpen

Hevige regenbuien in de zomer worden een stuk frequenter en intenser in de Alpen, waarschuwt de Universiteit van Lausanne.

In de zomer van 2018 werd Lausanne plots getroffen door een korte, maar extreme bui. In amper 10 minuten tijd viel er 41 millimeter neerslag, en grote delen van de stad kwamen onder water te staan. Het gevolg: een geschatte schade van 32 miljoen Zwitserse frank (34 miljoen euro).

Dat soort buien zal in de toekomst steeds vaker voorkomen in het hele Alpengebied waarschuwen de universiteiten van Lausanne en Padua. Per graad opwarming houdt de lucht immers 7 procent meer vocht vast. En omdat de Alpen sneller opwarmen dan de rest van de wereld, worden ze bijzonder hard getroffen.

