Huil huil huil huil met mij mee, kom huil een potje mee

Van The Rokes moest De Ander meehuilen. Zou dat helpen?

Se ti fanno un po’ soffrire

Perdonali perché

Non sanno cosa fanno

Io soffro come te

Se il tuo sorriso triste

Non li ha convinti mai

Tu non li devi odiare

Perdonali se puoi

Qualcuno deve amare

E lo faremo noi

One, two, three, four

Sha-la-la-la-la-la

Piangi con me

Sha-la-la-la-la-la

Piangi con me

Domani forse cambierà, vedrai

Sha-la-la-la-la-la

Piangi con me

Piangi con me

Se ti fanno un po’ soffrire

Perdonali perché

Non sanno cosa fanno

Io soffro come te

Se il tuo sorriso triste

Non li ha convinti mai

Tu non li devi odiare

Perdonali se puoi

Qualcuno deve amare

E lo faremo noi

One, two, three, four

Sha-la-la-la-la-la

Piangi con me

Sha-la-la-la-la-la

Piange con me

Domani forse cambierà, vedrai

Sha-la-la-la-la-la

Piangi con me

piangi con me

Baby, oh, oh, oh, baby, ascoltami

Baby, baby, ascoltami

Devi essere forte

Tu devi essere forte insieme a me

Baby, insieme a me, baby

Oh-oh-oh, baby

Oh-oh-oh, baby

Insieme a me

Insieme a me

Sha-la-la-la-la-la

piangi con me

Sha-la-la-la-la-la

piangi con me

Domani forse cambierà, vedrai

Sha-la-la-la-la-la

Piangi con me (piangi con me)

Sha-la-la-la-la-la

Piangi con me (baby, baby)

Sha-la-la-la-la-la

Piangi con me

Sha-la-la-la-la-la

Piangi con me (piangi con me)



Piangi con me

Voor de Engelstalige markt werd dit Let’s live for today, de Skope maakte er Be mine again van, wat meer bij de Italiaanse tekst aansluit.

Doc Pomus en Mort Shuman hebben niet de moeite genomen de Rokes wegens plagiaat voor de rechter te slepen. Hits werden het toch niet. Maar in het echte origineel wordt ook wat afgehuild, maar alleen. Tot slot de versie van de Searchers.



I count the tears

Zevende en laatste deel van een serie, deel zes hier, deel vijf hier, vier, drie, twee en een..

– Uitgelichte afbeelding: By Jack de Nijs for Anefo / Anefo – Nationaal Archief, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33739422