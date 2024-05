Een uitstapje in de lopende serie, eerdere delen hier (4), drie, twee en een.

De Engels-Italiaanse Rokes hadden No, no, no, de Engelse Sorrows die vooral aansloegen in Italië hebben No, no, no, no. Ik ken een ezeltje dat zo heet.

Heart broken in two

Because of you

You walked out on me

You set me free

But will I cry?

No, no, no, no

She don’t love me

No, no, no, no

She don’t love me

No, no, no, no

She don’t want me

No, no, no, no

She don’t care

But will I cry?

No, no, no, no

I feel so bad

‘Cause you look so glad

Why can’t you see

I’m in misery?

But will I cry?

No, no, no, no

She don’t love me

No, no, no, no

She don’t love me

No, no, no, no

She don’t want me

No, no, no, no

She don’t care

But will I cry?

No, no, no, no

Oh yeah

I feel so bad

‘Cause you look so glad

Why can’t you see

I’m in misery?

But will I cry?

No, no, no, no

She don’t love me

No, no, no, no

She don’t want me

No, no, no, no

She don’t love me

No, no, no, no

She don’t care

But will I cry?

No, no, no, no