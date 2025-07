Dictatuur van een dementerende dolleman verder in de maak

Het is achterstallig onderhoud, en complimenten voor Kirsten Verdel die het toch maar blijft bijhouden:de dagen onder Trump 2.0.

Dag 140-141:

– Gezondheidsminister Kennedy Jr ontslaat alle zeventien leden van het adviespanel voor vaccinaties van de CDC en stelt een nieuwe commissie samen, omdat zonder deze maatregel de huidige Trump-regering pas in 2028 een meerderheid aan nieuwe leden had kunnen benoemen.

– Trump zegt over het arresteren van Gavin Newsom: “Ik zou het doen als ik Tom Homan was,” nadat de gouverneur Homan had uitgedaagd hem te arresteren tijdens de aanhoudende protesten in Los Angeles.

– Trump krijgt de vraag welke misdaad Gavin Newsom heeft gepleegd die arrestatie rechtvaardigt en antwoordt: ‘Zijn voornaamste misdaad is dat hij gouverneur is geworden, want hij doet zijn werk vreselijk slecht.’

Dag 142-143:

– De Trump-regering schaft per 30 september alle buitenlandse functies van USAID af en draagt de uitvoering van ontwikkelingshulp over aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

– De kustwacht controleert een boot die mensen vervoert naar een Telemundo-feest ter viering van één jaar tot de Wereldbeker. Ze controleren de immigratiestatus van het personeel aan boord. De burgemeester van Miami-Dade, FIFA-functionarissen en leidinggevenden van Telemundo zijn aanwezig.

– Trump waarschuwt dat iedereen die zondag protesteert tegen de militaire parade ‘met zwaar geweld’ wordt geconfronteerd. Hij noemt geen uitzondering voor vreedzame demonstranten.

Dag 144-145:

– Een ICE-agent dwingt een immigratieadvocate te kiezen welke van haar cliënten gearresteerd en vastgehouden moet worden, omdat hij er ten minste één mee wil nemen. Als ze niet kiest, neemt hij ze allemaal mee, zegt hij.

– Trump kondigt aan dat zijn regering geen windenergie meer goedkeurt, tenzij in noodgevallen. Hij noemt windmolens “lelijk” en zegt dat ze het land “vernietigen”, terwijl een eerder tijdelijk moratorium op nieuwe projecten nu effectief tot stilstand leidt.

– Defensieminister Pete Hegseth zegt toe de uitspraak van het Hooggerechtshof te respecteren en troepen uit Los Angeles te verwijderen, maar weigert zich te committeren aan uitspraken van lagere rechtbanken.

– Trump zegt op social media dat er veranderingen komen om migrantenarbeiders in de landbouw te beschermen omdat door zijn ‘zeer agressieve beleid op immigratie’ volgens hoteliers en boeren langdurige werknemers nu gedeporteerd worden. ICE geeft daarna opdracht geen grootschalige invallen meer te doen bij landbouwbedrijven, restaurants en hotels.

Dag 146-147:

– De Trump-regering laat tot 4 miljoen dollar aan boetes vallen tegen Geo Group vanwege het gebruik van een giftig ontsmettingsmiddel in een detentiecentrum dat de gezondheid van medewerkers en gedetineerden in gevaar bracht.

– De Trump-regering breidt haar inreisverbod uit met mogelijk 36 landen vanwege problemen met visa, paspoorten en veiligheid. De landen moeten binnen 60 dagen aan strengere eisen voldoen, anders komen ze op de lijst van verboden landen te staan. Het gaat onder andere om Cambodja, Kameroen, Ivoorkust, Kirgizië, Syrië, Tanzania, Zambia en Zimbabwe, ongeveer een kwart van de wereld.

– Het ministerie van Defensie twittert ‘Happy Flag Day’ en meldt vandaag de Amerikaanse vlag te eren. Naast de afbeelding van de Amerikaanse vlag staan echter ook twee kleine Russische vlaggen in de afbeelding bij de tweet.

Dag 148:

– Trump vertrekt eerder dan gepland van de G7-top in Canada. Volgens Trump zegt Macron ten onrechte dat dat vanwege een mogelijk staakt-het-vuren tussen Israël en Iran is, maar vanwege ‘iets veel groters.’

– Trump beweert dat hij een handelsakkoord met de Europese Unie heeft gesloten, nadat hij een document toont terwijl hij naast de Britse premier staat. Hij laat de papieren vallen, die leeg blijken te zijn, op een handtekening van Trump na. Hij lijkt niet te weten dat het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel uitmaakt van de EU.

– Trump tekent een decreet waarin hij lagere tarieven vaststelt voor het Verenigd Koninkrijk: Britse auto’s krijgen een tarief van 10% (7,5% plus 2,5% meestbegunstigde), auto-onderdelen 10%.

Dag 149-150

– ICE arresteert Brad Lander, kandidaat voor het burgemeesterschap van New York en huidig city controller. Hij wordt gearresteerd bij de immigratierechtbank van NYC terwijl hij iemand begeleidt naar diens hoorzitting en aan ICE vraagt of ze een bevel hebben om die persoon op te pakken. Zijn vraag wordt genegeerd, in plaats daarvan wordt hij zelf meegenomen.

– Het Witte Huis plaatst boven een persbericht over uurlonen en ander arbeidsgerelateerd nieuws een kop die zegt: ‘Trump is altijd duidelijk geweest: Iran mag geen nucleaire wapens hebben’.

– De Trump-regering heroverweegt het verbod op asbest dat onder Biden is geïntroduceerd en start een formele herziening van de regelgeving, zonder concreet aan te geven welke wijzigingen ze wil doorvoeren.

Dag 151-152:

– Trump zegt dat hij openstaat voor een systeem waarbij landbouwbedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun ongedocumenteerde werknemers, zolang ze zelf instaan voor wie ze aannemen.

– Trump schrijft op social media: ‘Ik krijg geen Nobelprijs voor de Vrede, wat ik ook doe,’ en noemt daarbij onder meer vredesinspanningen in Afrika, het Midden-Oosten en tussen India en Pakistan.

– In een interview zegt Trump: ‘Ze zouden mij de Nobelprijs moeten geven voor Rwanda, en als je kijkt, Congo, of Servië-Kosovo, je kunt er veel noemen. De grote is India en Pakistan. Ik had hem vier of vijf keer moeten krijgen.’

Dag 153:

– De VS gaat de oorlog aan met Iran door drie nucleaire faciliteiten te bombarderen. Trump meldt dat de VS drie Iraanse nucleaire faciliteiten ‘volledig heeft vernietigd’: in Fordow, Natanz en Isfahan. Elke vergelding door Iran zal ‘met een veel grotere kracht worden beantwoord dan wat vanavond is gezien’, zegt Trump.

– De Trump-regering schaft delen van de klantenservice van Social Security af en wijzigt de systemen zodat bellers niet meer worden geïnformeerd over wachttijden, terugbeltermijnen en verwerkingstijden van uitkeringen, meldt The Washington Post.

Dag 154-156:

– Een vijf maanden zwangere vrouw verliest haar baby nadat ICE haar herhaaldelijk prenatale zorg weigert, meldt de Nashville Banner. Ze wordt ruim een maand vastgehouden, slaapt in een van de detentiecentra op de vloer, geeft aan te weinig voedingsrijk eten te krijgen en smeekt om deportatie om dan maar in haar thuisland zorg te kunnen krijgen. ICE weigert. Nadat ze voelt dat het mis is mag ze pas na drie dagen naar een ziekenhuis, waar ze bevalt van een doodgeboren zoon.

– Na de aanval op Iran is er hernieuwde aandacht in de VS voor de recente aanstelling van de 22-jarige Thomas Fugate door Trump als hoofd terrorismebestrijding. Fugate heeft geen ervaring in de nationale veiligheid en werkte eerder als vakkenvuller en tuinman.

– ICE houdt 59.000 personen vast in faciliteiten door de VS, volgens interne cijfers van CBS News. De bezettingsgraad is meer dan 140% van de door het Congres goedgekeurde capaciteit. Bijna de helft van de gedetineerden heeft geen strafblad.

