Lalo Schifrin RIP

Een week geleden is Lalo Schifrin overleden, veelzijdig componist/orkestleider, onder andere van film- en televisieseriemuziek. Een kleine keuze, wellicht komen we er later op terug.



Mission: Impossible. Maar een greep hieruit is ook een vast thema in James Bondfilms, in het stadium waarin de held op het punt staat te winnen…

Enkele tips van Rob:



The Osterman weekend



Fire dance. Met Dizzy Gillespie



Eagles in love uit de film The eagle has landed

– Uitgelichte afbeelding: By Alexandra Spürk (Alexi) – Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84352285