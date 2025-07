Amsterdam blijft statushouders voorrang op woning geven

Amsterdam is van plan statushouders “als dat nodig is” voorrang te blijven geven bij de toewijzing van woningen. Dat zegt wethouder Zita Pels (GroenLinks) in een reactie op een wijziging van de woningwet.

Het is in alle opschudding over de asielwetten een beetje onder de radar gebleven, maar afgelopen donderdag naam de Tweede Kamer ook de Wet versterking regie volkshuisvesting aan. De wet is nog afkomstig van de vorige minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge en is is bedoeld om het Rijk meer invloed te geven op woningbouwplannen. Zo kan de minister van Volkshuisvesting o.a. bepalen hoeveel er gebouwd moet worden en wie er bij voorrang een sociale huurwoning toegewezen krijgt.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel van De Jonge is op een aantal punten gewijzigd. De meest ingrijpende wijziging is het gevolg van een door de PVV ingediend amendement dat door de Tweede Kamer werd aangenomen. In dat amendement wordt het gemeenten voortaan verboden om statushouders een urgentieverklaring te geven, waardoor ze geen voorrang meer hebben bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Pels zegt die wetswijziging te zullen negeren. Volgens haar heeft de Kamer zich van “zijn allerlelijkste kant laten zien door ervoor te kiezen het leven van mensen in heel kwetsbare en uitzichtloze situaties nóg naarder te maken”. De opvang van asielzoekers stagneert al jaren, mede omdat statushouders niet door kunnen stromen naar een schaarse sociale huurwoning en dús gedwongen een plek in een azc bezet houden. Een nóg grotere chaos in de opvang lijkt met dit amendement gegarandeerd, maar daar ligt Wilders uiteraard niet wakker van.

Uitgelichte afbeelding: Videostill RTLNieuws