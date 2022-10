Het Congres en Justitie vs. Trump, de afgelopen weken

Wat is er de afgelopen tijd allemaal in de VS gebeurd met betrekking tot hun criminele, voormalige president? Ik praat u even bij:

Ten eerste is hij nu officieel gedagvaard door de 6 januaricommissie, zoals die dat tijdens hun laatste hoorzitting al aangekondigd had te gaan doen. Dat Trump zich ooit vrijwillig zal laten ondervragen door de commissie kunnen we gevoeglijk vergeten, en waar leidt het helemaal toe àls hij er al toe gedwongen kan worden? Het Ministerie van Justitie reageert uiterst traag op criminele aangiftes van de commissie, hebben we gezien, àls ze al reageren, want Mark Meadows en Dan Scavino zijn nooit vervolgd na aangifte. En het zogenaamde Inherent Contempt durft het Huis blijkbaar niet te gebruiken. Ik denk dat de Democraten nog wel eens kunnen gaan merken dat een Republikeins Huis daar aanzienlijk minder scrupules bij zal hebben, als ze hun onzinnige onderzoeken zullen starten na een eventuele overwinning bij de tussentijdse verkiezingen over een paar weken.

Wie wel aangepakt is voor Minachting van het Congres, is Steve Bannon. Nou ja, aangepakt; Justitie had zes maanden cel en 200.000 dollar boete geëist, en Bannon heeft slechts 4 maanden cel en 6000 dollar boete van de door Trump benoemde rechter gekregen. Dat laatste is ongetwijfeld slechts een fooi voor ex-Goldman Sachsmedewerker Bannon. Bovendien gaat hij in beroep, en hoeft dat niet in de cel af te wachten, zoals een jonge, onbemiddelde zwarte Amerikaan dat voor een veel lichter vergrijp ongetwijfeld wel zou hebben moeten doen.

Het Amerikaans rechtssysteem is dus om te beginnen onbetrouwbaar, zeker nu met al die door Trump aangestelde rechters, waaronder zich vele gecorrumpeerde rechtse mafketels bevinden. Zoals die Trumpbitch van een Aileen Cannon bijvoorbeeld, die het hele onderzoek naar de gevonden documenten te Mar-a-Lago op die manier maanden heeft weten te vertragen. Alhoewel het toch conservatieve Elfde District haar al lelijk op de vingers getikt heeft, en er daar nog een beroep van Justitie loopt om dat mens en de Special Master (die overigens ook al niet van de belachelijke claims van Trump gecharmeerd is) geheel terzijde te kunnen schuiven, omdat het gewoonweg volkomen buiten haar jurisdictie valt.

Inmiddels is overigens duidelijk geworden dat er zich onder de documenten die bij de huiszoeking van Mar-a-Lago gevonden werden stukken bevonden met betrekking tot het Iraanse kernwapenprogramma en wat de Amerikaanse inlichtendiensten zoal voor een activiteiten met betrekking tot China ontwikkelden. Dit zijn gewoon enorme veiligheidsrisico’s, Trump is een enorm veiligheidsrisico, en ik begrijp niet waarom men hem niettemin met zijden handschoenen blijft aanpakken, en waarom de Trump Tower en zijn golfclub op Bedminster niet binnenstebuiten gekeerd worden. Daar moet men blijkbaar concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van wat men zoekt voor hebben, om dat te kunnen doen. Ik kan me niet voorstellen dat Justitie ook zo omzichtig te werk gaat bij een willekeurige drugsdealer.

Belangrijker en nuttiger dan een permanent liegende en/of zich op zijn zwijgrecht beroepende Trump direct te ondervragen is overigens dat er in die dagvaarding ook naar communicaties tussen Trump en zijn trawanten zoals John Eastman, Roger Stone en generaal b.d. Michael Flynn gevraagd is.

Er bestaat echter een gerede kans dat de Democraten hun meerderheid verliezen bij de aanstaande tussentijdse verkiezingen, en dan zal deze commissie hoe dan ook ontbonden worden. Het belang van deze dagvaarding is daarom misschien eerder symbolisch, zodat Trump niet kan beweren dat hem nooit de kans tot verdediging is gegeven. Praktisch gezien kan de dagvaarding nog gezien worden als een hint voor het Ministerie van Justitie, maar we hebben gezien wat Justitie doet met dergelijke hints in het onderzoek van Robert Mueller, namelijk helemaal niets. Ook Garland had dat namelijk nog op kunnen pakken, maar nee hoor.

Ik zag ergens een goede suggestie, namelijk dat er bij verlies in het Huis een Presidentiële Commissie opgericht zou kunnen worden aan wie alle informatie van de 6 januaricommissie dan overhandigd zou kunnen worden, zodat die het werk gewoon voort kunnen zetten. Maar je zult zien dat dat weer als een te slimme truc wordt gezien door Biden.

Niettemin zijn diverse Amerikaanse juridische deskundigen er inmiddels wel van overtuigd dat Trump aangeklaagd zal worden. Als de Democraten een tweede presidentstermijn winnen zal Trump ook echt nat gaan vermoed ik (alhoewel ik bezorgd ben over weer een veel te lichte straf, zoals bij Bannon). Als ze dat echter niet lukt, zou een aanklacht tegen Trump, en de daarop volgende strafrechtszaak wel eens te laat kunnen beginnen om nog vóór de presidentsverkiezingen van november 2024 afgerond te kunnen worden.

(Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)