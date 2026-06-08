Neonazi verliest burgemeesterverkiezingen in Saksische stad nipt

Neonazi Stefan Hartung heeft op een haar na de burgemeesterverkiezingen in de stad Aue-Bad Schlema (Saksen) gewonnen. Hartung kreeg 47,3% van de stemmen, zijn opponent Marcus Hoffmann (CDU) 52,7%. Vroeg op de avond lag Hartung nog voor op Hoffmann, pas nadat de per post uitgebrachte stemmen geteld waren bleek Hartung de verkiezing nipt verloren te hebben.

Tijdens de eerste ronde op 10 mei wist geen van de vijf kandidaten een absolute meerderheid te behalen. Hartung kreeg 29% van de stemmen, Hoffmann bereikte 23,6%.

De kandidaat van Die Linke, Tony Neuss, riep zijn kiezers op in de tweede ronde op Hoffmann te stemmen. Danny Weber van de Freie Wähler (rechts-liberaal) en Lars Bochmann (AfD) gaven geen stemadvies.

Hartung staat rechts van de AfD. Hij is medeoprichter en vicevoorzitter van de “Freie Sachsen”. De Saksische binnenlandse veiligheidsdienst beschrijft de partij, die ongeveer 1.200 leden telt, als “een georganiseerde groepering van neonazi’s, functionarissen van Die Heimat en andere aanhangers of sympathisanten van de [extreemrechtse] scene”.

Hartung nam in 2019 voor het eerst deel aan de burgemeesterverkiezingen. Hij kreeg toen 18% van de stemmen. Zeven jaar later is dat percentage dus bijna verdrievoudigd.

De “Freie Sachsen” willen de liberale Duitse rechtsstaat vervangen door “iets fundamenteel anders”. Als dat niet lukt, moet Saksen uit de Bondsrepubliek stappen (een Säxit).

De partij keert zich – weinig verrassend – tegen de door Merkel’s beleid veroorzaakte “demografische ramp”. Vluchtelingen hebben als het aan de Freie Sachsen ligt in Duitsland niks te zoeken: “Mensen die in ons land hun toevlucht zoeken, moeten gedurende een overgangsperiode onderdak en dagelijks een warme maaltijd krijgen. Als ze daadwerkelijk voor levensgevaar zijn gevlucht, zullen ze daar blij en dankbaar voor zijn. Voor economische vluchtelingen wordt ons land hierdoor echter volkomen onaantrekkelijk. De demografische ramp die door Merkels schending van de wet is veroorzaakt, moet los daarvan ongedaan worden gemaakt.”

De partij keert zich ook tegen de “klimaatwaanzin” (“pseudo-ecologische ideologische belastingen, zoals de CO2- of energiebelasting, moeten tot 0 worden teruggebracht”), wil de belastingen fors verlagen en de macht en invloed van vakbonden beperken. Ondernemers moeten meer ruimte krijgen en de arbeidsvoorwaarden moeten aangepast verslechterd worden zodat Saksen voor kleine en middelgrote ondernemingen aantrekkelijker wordt.

In “politiek bedrijven” zijn de Freie Sachsen niet echt geïnteresseerd. De partij ziet politieke processen vooral als “een nuttig instrument ter voorbereiding van een systeemverandering”. Daarbij houdt men juridische grenzen nauwlettend in de gaten, maar neemt men tegelijk bewust geen afstand van de in chats geuite geweldsfantasieën van leden. Ook tijdens bijeenkomsten van de partij heffen de aanwezigen regelmatig spreekkoren aan waarin opgeroepen wordt tot geweld tegen staat en politie.

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