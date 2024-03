Groep Britse Israëlhaters vernielt historisch schilderij

In Engeland hebben leden van de propalestijnse/antisemitische actiegroep Palestine Action een schilderij van politicus Arthur James Balfour vernield. Het portret werd met rode verf besmeurd en met een mes bewerkt.

De in 1930 overleden Balfour was minister van Buitenlandse zaken in het kabinet van Lloyd George (1916-1922). Op 2 november 1917 schreef Balfour namens het kabinet een brief aan het parlementslid Lord Rothschild, een leider van de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië. In deze brief beloofde hij een nationaal tehuis (national home) voor Joden. Hij stelde als voorwaarde dat dit ‘nationale tehuis’ niet ten koste mocht gaan van de rechten van de bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina: “…it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine”.

“Zijne Majesteits Regering staat welwillend tegenover de vestiging van een nationaal tehuis voor het Joodse volk in Palestina, en zal zijn beste krachten aanwenden de verwezenlijking van dit doel te bevorderen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden ondernomen dat de burgerlijke en godsdienstige rechten van niet-Joodse gemeenschappen in Palestina zou kunnen aantasten, of de rechten en de politieke status die Joden genieten in enig ander land.”

God mag weten wat het punt is van deze vernielzucht, vooral wanneer je je bedenkt dat Balfour bepaald niet vrij was van antisemitische (en racistische) opvattingen. Als premier was Balfour in 1905 verantwoordelijk voor de aanname van de Vreemdelingenwet van 1905 die voornamelijk gericht was op het beperken van Joodse immigratie naar Groot-Brittannië vanuit Oost-Europa. Zijn steun voor ‘een nationaal tehuis voor Joden’ werd vermoedelijk voor een belangrijk deel ingegeven door zijn antisemitische opvattingen. Op die manier verdwenen ze in elk geval uit Europa en dat was volgens Balfour winst: “…het zal de eeuwenlange ellende verzachten die voor de Westerse beschaving werd gecreëerd door de aanwezigheid in haar midden van een Lichaam [de Joden] dat het te lang als vreemd en zelfs vijandig beschouwde, maar dat het evenmin kon verdrijven of absorberen.”

Blijkbaar is men niet zozeer propalestijns als wel anti-Israël (lees: anti-Joods), want Balfour’s voorstel was natuurlijk heel redelijk – los van zijn dubieuze motivatie. De actie toont (wellicht ten overvloede) aan waar het propalestijnse activisten écht om gaat: de vernietiging van de staat Israël.

Uitgelichte afbeelding: Balfour in Palestina (tweede van rechts zittend, eerste rij) By Avital Efrat – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71496199