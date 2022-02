Eindelijk actie van het Amerikaanse Ministerie van Justitie

Opmerkelijk bericht in de Washington Post: Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft de telefoon- en internetgegevens van een advocaat, Robert J. Costello genaamd, opgevraagd. Costello vertegenwoordigt Steve Bannon zowel in diens betrekkingen met de 6 januaricommissie als eerder in diens fraudezaak, waar die via zijn stichting Build The Wall miljoenen van donateurs ten eigen bate binnenschraapte. Voor die laatste zaak is Bannon gearresteerd en veroordeeld, maar werd door Trump gepardonneerd (laat dit even tot u doordringen: Bannon lichtte dus Trumps eigen loyale supporters op met zijn nepstichting, en Trump zelf vond dat blijkbaar allemaal prima). Costello vertegenwoordigde eerder ook Rudy Giuliani, in diens zaak met betrekking tot zijn handelen in Oekraïne. In 2018 stond Costello ook in contact met Michael Cohen, toen die nog voor Trump werkte.

Steve Bannon is door het Ministerie van Justitie aangeklaagd voor Minachting van het Congres. Die zaakt dient echter pas in juli, moest ik tot mijn teleurstelling vaststellen. Echter, juridisch analist Glenn Kirschner stelt dat de reden hiervoor kan zijn dat men in de tussentijd nog allerlei zwaardere aanklachten (superseding charges) verwacht te kunnen toevoegen aan die zaak, en daarvoor de tijd wil hebben.

Bannons juridische team begon natuurlijk gelijk te krijsen over het vertrouwelijkheidsprivilege dat er tussen een advocaat en diens cliënt bestaat, maar een woordvoerder van Justitie liet weten:

“the Government has not taken any steps to obtain any attorney work product relating to any attorney’s representation of Mr. Bannon or to obtain any confidential communications” between Bannon and any attorneys.”

Met andere woorden, ze willen iets over Costello zelf weten, ze proberen zich niet te mengen in diens vertegenwoordiging van Bannon, wat inderdaad afgeschermd is in elke fatsoenlijke rechtsstaat (of de Verenigde Staten dat zijn kun je je afvragen, maar dit principe hebben ze er in elk geval ook).

Enfin, deze Costello lijkt zich middenin een web van meerdere aan Trump verbonden zaken te bevinden, en wat nu precies het Ministerie van Justitie nastreeft kunnen we niet met zekerheid zeggen.

Maar na een deprimerende week, waarin ik (en ik was niet de enige) echt de moed begon te verliezen dat de Amerikaanse Justitie ook maar íets zou gaan doen aan de hogere echelons die betrokken waren bij de opstand van 6 januari – er bleven immers maar allerlei nieuwe feiten opduiken zonder enige merkbare reactie van Justitie – lijkt dit toch wel een teken dat Justitie zich er wel degelijk mee bezighoudt. De gegevens die ze over Costello opgevraagd hebben gaan namelijk veel verder terug dan die van afgelopen november, toen de weigering van Bannon om voor de commissie te verschijnen na diens dagvaarding speelde.

Overigens was het niet het ministerie zelf dat met dit nieuws naar buiten kwam, maar Bannons juridische vertegenwoordiging. Dat was ook de reden voor die ongerustheid over het Ministerie van Justitie, omdat zoiets vroeg of laat meestal wel een keer gebeurt als mensen onderzocht worden, maar er tot nu toe niemand een kik had gegeven.

Goed, er lijkt iets te gebeuren. Maar is het voldoende en gebeurt het snel genoeg?

Het lijkt er in elk geval op dat de 6 januaricommissie zich dat ook afvraagt (zijzelf hebben nog maar 12 maanden te gaan, naar alle waarschijnlijkheid; vaak neemt de oppositie de meerderheid in het Huis over bij tussentijdse verkiezingen) en hebben meerdere voormalige US Attorneys en andere voormalige openbare aanklagers in hun team opgenomen, teneinde de vermeende coup-planners op professionele wijze als een criminele organisatie te kunnen onderzoeken.

Justitie heeft langer de tijd dan het Congres, namelijk tot aanvang van de nieuwe presidentstermijn in januari 2025. Jaren betekenen echter niets in dit soort gerechtelijke procedures, ze zijn zo voorbij. En als er onverhoopt weer een Republikeinse regering aantreedt zal de nieuwe Minister van Justitie niet aarzelen om al die rechtszaken abrupt af te breken, net zoals ze dat met de zaak tegen generaal b.d. Michael Flynn gedaan hebben, die nota bene al bekend had.

(Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)