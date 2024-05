Donald Trump: zal het recht zijn beloop hebben?

Het Amerikaanse rechtssysteem piept en kraakt aan alle kanten. Een jaar geleden waren er vier strafzaken tegen Donald Trump aangespannen, maar zeker twee daarvan worden momenteel zwaar gesaboteerd door leden van dat rechtssysteem zelf, terwijl de aanklager in de derde onder vuur blijft liggen vanwege een grotendeels onzinnige beschuldiging.

Laten we beginnen met de vierde zaak, die vooralsnog wèl een voorspoedig verloop heeft, die over de als juridische kosten verkapte campagnebestedingen middels betaling van zwijggeld aan Stormy Daniels.

Die zaak verloopt op zeer bevredigend onaangename wijze voor Donald Trump. Nog even afgezien van de juridische aspecten heeft hij natuurlijk compleet voor paal gezeten door voortdurend weg te sukkelen. Op zich schijnt dat niet helemaal ongebruikelijk te zijn bij langdurige, droge zittingen, maar het is natuurlijke uitermate gênant voor iemand die zijn politieke rivaal voortdurend voor “Sleepy Joe” heeft uitgemaakt en zichzelf steevast als een soort van onkwetsbare Superman presenteert.

Verder komt de ene na de andere zeer schadelijke getuige op de proppen, en zijn beide advocaten van Trump, Todd Blanche en Susan Necheless al ernstig berispt door de rechter. Blanche vanwege het doen van volstrekt onzinnige uitspraken met betrekking tot Trumps zogenaamde gag order, die rechter Merchan ertoe bewogen te zeggen dat hij nu al zijn geloofwaardigheid bij de rechtbank had verloren, en Necheless vanwege haar in gebreke blijven bij het aantekenen van bezwaar. Dit laatste moet men blijkbaar doen bij uitspraken van getuigen waar men het niet mee eens is, om er in hoger beroep op terug te mogen komen. Merchan deed dat in sommige gevallen vóór haar.

Het is mij een raadsel hoe Trump om te beginnen nog advocaten kan vinden. Over deze beide advocaten heb ik gehoord van weer andere advocaten te New York (bij het Meidas Touch Network) dat ze een goede reputatie hadden, maar beiden hebben inmiddels ernstige misstappen gemaakt. Je zou vermoeden dat dit een gevolg is van dwingende aanwijzingen van Trump. Waarom wil een advocaat nog voor die man werken? Hij luistert niet naar je, vervolgens ga je als gevolg als een gieter af voor de rechter en als het even tegenzit vertikt-ie het vervolgens ook nog te betalen.

Een goed voorbeeld is de verdedigingslijn die in deze zaak gekozen is, die erop neerkomt dat het hele verhaal uit verzinsels van Stormy Daniels bestaat, wat om te beginnen al niemand gelooft natuurlijk. Maar dat standpunt had als gevolg dat het Daniels toegestaan werd in behoorlijk detail uit te leggen wat er allemaal gebeurd was, want daarmee kon aangetoond worden dat Trump iets te verbergen had (sommige details gingen de rechter te ver, als zijnde niet relevant, en dat waren dus die momenten waarop hij vond dat Necheless bezwaar had moeten aantekenen). Ik kan me goed voorstellen dat Necheless en Blanche dat probleem ook wel zagen aankomen, maar dat het Trump was met zijn achterlijke en eeuwige ontkennen van de helderste feiten die dit heeft afgedwongen.

Verder is Daniels bepaald geen gemakkelijke getuige. Hoewel naar verluid nerveus, bleef ze scherp en ad rem, zoals ze dat ook op Twitter vaak is. Eén uitwisseling ging daar zelfs over, waarin Stormy Daniels Donald Trump een “orange turd” had genoemd, Hilarischerwijze ging advocaat Necheless daar zolang over door dat de uitdrukking “orange turd” wel tien keer is gevallen met betrekking tot Donald Trump.

Necheless wou aantonen dat het Daniels erom te doen was Trump de gevangenis in te krijgen:

Necheless: “Well, isn’t it a fact that you keep posting on social media how you’re going to be instrumental in putting President Trump in jail?”

Daniels: “Show me where I said “I would be instrumental in putting President Trump in jail””.

Necheless laat dan een uitwisseling op Twitter zien. Iemand had daar gepost: “Michael Cohen and Stormy Daniels a/k/a the Human Toilet are their star witnesses”. Waarop Daniels antwoordde: “Exactly, making me the perfect person to flush the orange turd down.”

Daniels merkte terecht op dat er in die uitwisseling nergens de woorden “instrumental” of “jail” voorkwamen, en dat dat daar ook niet uit afgeleid kon worden.

Dit was bepaald niet de eerste persoon die compleet afgebrand werd in een discussie met Daniels op Twitter, je moet van goeden huize komen wil je dat van haar winnen. En zelfs tegenover een ervaren advocate bleef ze dus overeind.

Kijk voor verdere detail over deze kwestie deze video van The Last Word waaruit nog eens blijkt hoe onhandig Trumps verdediging te werk ging.

Echter, daarmee hebben we het goede juridische nieuws wel gehad. Immers, al eerder werd bekend dat het Supreme Court in de 6 januarizaak ervoor gekozen heeft de zaak ernstig te vertragen door eens even uitgebreid na te gaan denken over het feit of een president misschien toch niet volledige immuniteit voor het plegen van misdaden heeft.

Nu heeft echter ook Aileen Cannon, de rechter die presideert over de zaak van achtergehouden geheime documenten te Mar-a-Lago doodleuk verklaard dat die zaak tot nader order is uitgesteld omdat er nog zoveel uitgezocht moet worden. Ja duh! Dat komt omdat JIJ, Cannon, acht maanden op je gecorrumpeerde reet bent blijven zitten! Er gaan steeds meer stemmen op voor Jack Smith die om haar verwijdering van de zaak zou moeten vragen bij het 11e circuit, maar het valse loeder is zeer strategisch geweest met het niet uitvaardigen van officiële bevelen waartegen in beroep gegaan kan worden. En het schijnt bovendien dat er tegen de planning van een rechter ook niet officieel in beroep gegaan kan worden.

Het is onuitstaanbaar, ieder ander die maar een honderdste van dat aantal geheime documenten had gestolen had al een jaar in voorlopig arrest gezeten of was misschien al tot vele jaren veroordeeld geweest. (zie de zaak van Reality Winner, die één A4-tje had gepubliceerd).

Dan is er nog de zaak in Georgia, door Fani Willis uitgevoerd. Die zaak werd opgehouden door een klacht over vermeende belangenverstrengeling van Willis omdat ze een relatie met een van haar aanklagers had gehad. Na eindeloos gezeur in de rechtszaal kwam rechter Scott McAfee tot de conclusie dat die relatie weliswaar een schijn van onzuiverheid had gewekt, maar dat er geen sprake van belangenverstrengeling was geweest. Ook dáár kon men weer tegen in beroep gaan wat dan ook gretig gedaan werd. Ik hoor tegenstrijdige berichten van diverse deskundigen of dat al dan geen vertraging oplevert. In de uitspraak stond dat de zaak gewoon voortgang mocht houden, meende ik toch te begrijpen.

Wel zijn de Republikeinen in de Senaat van Georgia nog een apart onderzoek begonnen naar het financieel beleid van Willis. Sinds kort heeft men daar wetgeving die de Volksvertegenwoordiging de macht geeft District Attorneys eventueel te ontslaan. Willis zei al dat er voorheen nooit een probleem was, maar nu we twee zwarte aanklagers hebben men ineens over de schouder mee wil kijken:

“Isn’t it interesting when we got a bunch of African-American DAs, now we need daddy to tell us what to do,” Willis said at a community event at K&K Soul Food on Donald Lee Hollowell Parkway.(Atlanta News First)

Geen van deze laatste drie zaken gaan voor de verkiezingen wellicht zelfs maar een aanvang nemen, laat staan tot een einde komen. Als Trump herkozen wordt zullen in elk geval de federale zaken ook allemaal gestopt worden (alhoewel ik me ook niet goed kan voorstellen hoe een strafrechtelijke zaak op staatsniveau tegen een zittende president voortgezet zou kunnen worden. Misschien kan dat ook gewoon niet). Maar, er zijn verontrustende tekenen voor Trump. Die herroeping van Roe vs. Wade en de draconische gevolgen ervan in diverse staten hebben hun effect. Ook veel Republikeinen zijn daar heel ongelukkig mee. In de primaries hier en daar zijn er tekenen geweest dat de steun voor Trump lang niet meer zo solide is als die ooit was binnen de Republikeinse partij. Bij de voorverkiezingen in Indiana stemde 20% van de Republikeinen nota bene op Nikki Haley, die niet eens meer meedoet! Dan zijn toch wel tekenen aan de wand. En als Trump niet herkozen wordt zal-ie uiteindelijk een héél zware juridische sigaar gaan roken.

(Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)