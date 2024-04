Sabotage door Supreme Court van 6 januarizaak gaat verder

Ik waarschuwde er al eerder voor en ben bang dat ik gelijk ga krijgen: de meerderheid van dit Supreme Court is er alles aan gelegen rechtszaken tegen Donald Trump zo veel mogelijk te saboteren en te vertragen, liefst tot na de verkiezingen. Je kunt het bijvoorbeeld zien aan de adembenemende onbeschaamdheid waarmee zo’n fascistische theocraat rechter Samuel Alito de zaken omkeert:

“A stable, democratic society requires that a candidate who loses an election, even a close one, even a hotly contested one, leave office peacefully,” he said, adding that the prospect of criminal prosecution would make that less likely. ( New York Times )

Denk je dat we achterlijk zijn, Alito? Het is natuurlijk precies andersom, Trump wordt vervolgd OMDAT hij niet af wou treden!

Dan betoogde advocaat Sauer van Trump dat het laten vermoorden van een politieke tegenstander door de president “onder omstandigheden” een toelaatbare officiële handeling is:

The argument, which lasted more than two and a half hours, was largely focused on whether Mr. Trump and other presidents could be prosecuted for their official conduct and on how to tell the difference between those actions and private ones.

D. John Sauer, Mr. Trump’s lawyer, argued for an expansive understanding. In answer to hypothetical questions, he said that presidential orders to murder political rivals or stage a coup could well be subject to immunity. (New York Times)