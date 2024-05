Donald Trump schuldig bevonden aan alle 34 aanklachten

Donald Trump is door de jury in zijn zaak te New York schuldig bevonden aan alle vierendertig aanklachten. Het betreft hier vierendertig cheques en facturen die uitgeschreven werden aan Michael Cohen, zogenaamd voor het verlenen van juridische diensten. In werkelijkheid was het een terugstorting van het geld (plus belasting) dat Cohen had voorgeschoten om Stormy Daniels te laten zwijgen over haar affaire met Donald Trump. Dat nieuws, vlàk na de onthulling van de opname waarop Trump zei dat je vrouwen bij hun geslachtsdelen kon grijpen als je maar een ster was, zou zeer schadelijk hebben kunnen zijn voor Trumps kansen in de verkiezingen, en daarmee was deze betaling een ongeoorloofde campagne-uitgave.

Zakelijke gegevens vervalsen is slechts een onrechtmatige daad in New York, maar als dat gebeurt om een andere onrechtmatige daad te verhullen wordt het een misdrijf, en dat is de constructie die de District Attorney van Manhattan, Alvin Bragg, hier op succesvolle wijze heeft gebruikt voor zijn aanklacht. Dit ondanks de twijfels die bij aanvang van deze zaak bestonden over de kans op succes ervan.

Trump bereikt hiermee een nieuw diepterecord voor een Amerikaanse president (na een schier onafzienbare reeks eerdere diepterecords die ook allemaal op zijn naam staan), namelijk een veroordeling voor een misdrijf.

Michael Cohen heeft al in de gevangenis gezeten voor deze zelfde kwestie. Toenmalig Attorney General Bill Barr zorgde er echter voor dat de federale aanklagers van het Southern District van New York hun onderzoek tegen Trump stopten. Maar nu is hij dus alsnog door de staat New York te grazen genomen, wat in sommige opzichten erger is. Voor een staatsmisdrijf kan een president (hijzelf, of een andere Republikein) namelijk geen gratie verlenen, en als hij in beroep gaat – wat hij zeker zal doen – heeft het door en door gecorrumpeerde Supreme Court op federaal niveau er ook niets mee van doen (om verwarring te voorkomen als u verder nog over deze zaak leest in Engelstalige bladen: in de staat New York zijn de namen van de hoven van beroep omgekeerd: het eerste hof heet daar het Supreme Court, en als je daarna weer in hoger beroep gaat kom je terecht bij het Appellate Court).

Ik denk wel dat we een constitutionele crisis van epische proporties zouden zien als Trump in het gevang zittende tot president zou worden gekozen.

Gaat deze veroordeling verschil maken voor de verkiezingen? Misschien. Niet voor zijn vaste basis, die zijn zo gecertificeerd knettergek dat daar geen enkele redding meer mogelijk voor is. Maar er zijn polls geweest die aangeven dat mensen die overwogen op Trump te stemmen dat niet zouden doen in het geval van een veroordeling. De vraag is dan wel: stemmen die vervolgens op Biden of helemaal niet?

We zijn nog lang niet aan het eind van deze zaak. Op 11 juli zal de rechter een strafuitspraak doen, en daarna kan Trump in beroep gaan, een procedure die op zijn minst meerdere maanden in beslag zal nemen.

(Foto: Fulton County Sheriff’s Office)