Bromance Trump-Musk ontaardt in bitchfight

Nog niet vaak heb ik een ‘vriendschap’ zo snel zien omslaan. Wat er binnenskamers gebeurd is weten we niet precies, wellicht dat onder andere het intrekken van subsidies voor elektrische auto’s er iets mee te maken had, maar voor de buitenwereld begon het ermee dat Elon Musk Trumps Belachelijke Big Beautiful Bill keihard afkraakte als een ramp voor het land. Wat het ook is, zij het niet zozeer vanwege te weinig bezuinigingen, zoals Musk vindt (na zijn totaal mislukte DOGE-project, althans waar het bezuinigingen betrof), als wel het explosief vergroten van de staatsschuld alleen maar om miljardairs nog meer belastingvoordelen dan ze al hebben te geven, ter waarde van meer dan 2 biljoen dollar.

Dit gebeurde kort na Musks vertrek uit het Witte Huis, dat misschien toch helemaal niet zo vrijwillig was. Trump beweert nu althans dat hij Musk verzocht had te vertrekken. Maar goed, wie gelooft er nu Trump op zijn woord?

Vervolgens beweerde Musk dat Trump ondankbaar was omdat hij zonder hem de verkiezingen nooit gewonnen zou hebben. Dàt was natuurlijk tegen dat ene, uiterst zere been van Trump, die vervolgens dreigde alle overheidscontracten van Musk te annuleren. Waarop Musk weer zei dat Trump dat vooral moest doen, en tegelijkertijd alvast fijntjes aankondigde dat er geen SpaceX-shuttles meer voor transport tussen het ISS en de Aarde gebruikt zouden worden. Wat natuurlijk een enorm, acuut probleem vormt. De Amerikaanse overheid heeft zich veel te afhankelijk gemaakt van Musks technologie, wat hier pijnlijk duidelijk wordt.

Bovendien moet Trump volgens Musk impeached en vervangen worden door vice-president JD Vance, en beweert hij dat Trump genoemd wordt in de Epstein files, en dat dat de reden is dat die nog niet geopenbaard zijn. Hoe Musk dat zou kunnen weten is me niet duidelijk, alhoewel het op zichzelf een zinnig vermoeden is dat iedereen wel heeft.

Vervolgens mengde Steve Bannon, die een bloedhekel heeft aan Musk, zich ook nog in de discussie en stelde voor dat Elon Musk gedeporteerd moet worden vanwege diens ooit illegale binnenkomst in de Verenigde Staten vanuit Canada.

Kortom, dit is een pure win-winsituatie. Trump verliest de steun van Musks miljarden en het is gedaan met Musks invloed op het regeringsbeleid. En bovendien kon het amusementsgehalte van deze implosie niet groter zijn. Dit wordt een lang weekend met heel veel popcorn.

(Foto: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256)