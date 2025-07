VS kondigt sancties aan tegen Israëlhater Francesca Albanese

De VS hebben gisteren sancties aangekondigd tegen VN-rapporteur voor “de Palestijnse gebieden” Francesca Albanese. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakt Albanese zich schuldig aan “politieke en economische oorlogsvoering” tegen de VS en Israël.

In een tweet verwees Rubio naar Albanese’s “onwettige en beschamende pogingen om het Internationaal Strafhof aan te zetten tot actie tegen Amerikaanse en Israëlische functionarissen, bedrijven en leidinggevenden”.

Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and executives. Albanese’s campaign of political and economic… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025

Het is nog niet duidelijk welke sancties Rubio precies gaat treffen, maar we kunnen wel een goede gok wagen. Eerder dit jaar stelde de VS al sancties in tegen Karim Khan, de inmiddels op beschuldiging van seksuele intimidatie op non-actief gestelde aanklager van het Internationale Hof van Justitie. Khan mag de VS niet meer in en het is iedereen, inclusief Amerikaanse burgers, verboden om “fondsen, goederen of diensten” te verstrekken aan de voormalige aanklager van het Hof. Daardoor raakte Khan de toegang tot zowel zijn banktegoeden in de VS als zijn Microsoft-account kwijt. Op overtreding van dat verbod staan hoge straffen. Vermoedelijk staan Albanese vergelijkbare sancties te wachten.

Met Albanese hoeven we verder geen medelijden te hebben. In 2022 gaf Albanese een videotoespraak voor een conferentie in Gaza, georganiseerd door de Council on International Relations-Palestine (CIR Palestine) – een denktank die gelieerd is aan Hamas en openlijk pleit voor de vernietiging van Israël. In 2014 tweette Albanese “Amerika is de slaaf van de Joodse lobby”, wat al voldoende had moeten zijn haar voor eeuwig tot persona non grata te verklaren in elk beschaafd land. Een waslijst van Albanese’s Israëlkritische/antisemitische (doorstrepen wat niet gewenst is) opmerkingen en gedragingen vind je hier en hier. Voor één keer ben ik solidair met Marco Rubio.

Uitgelichte afbeelding: By Esquerda.net – Encontro com relatora especial da ONU, Francesca Albanese – Out.24, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163142161