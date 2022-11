Vaginale droogte nu met 50% korting! Meer Marketing NU!

Ik lijd de laatste tijd vrij weinig aan vaginale droogte. Toch moet ik aan de Vagisan van Radio 1. Eerst een citaat van de maker zelf: ‘Vagisan VochtCrème is een hormoonvrije crème voor vaginale droogheid.‘ Ehhh… zei u nou: VÓÓR vaginale droogheid? De maker is dr August Wolff. Hé Wolffie, ouwe droogneuker! Heb je nou je zin? De directeur van de importeur maar even gebeld, Maarten Boersma van Benckmar BV te Amersfoort. Die geeft geen krimp en houdt stevig stand.

Dan eerst maar even wat verplichte grappen :

– Eerste cadeautje bij een nieuwe date?

– Demonstrant van de fietsploeg van Extinction R: ik smeer me helemaal in en geen politieman krijgt mij nog óóóóit te pakken!

– Doneer je vaginale droogte aan een overstromingsgebied!

– Aan Thierry of Gideon-zijn-jachthond: Droge mond tijdens een Tweedekamerdebat?

– Tegen mijn vriendin: Stop met me zo te knijpen! Ik ben je glijtube Vagisan niet!

En ja, ik kan me niet de hele tijd druk gaan maken over marketing – dat doe ik overigens al jaren met intervallen. Maar het is weer tijd.

Op één: vooral reclame voor geneesmiddelen. Vooral als die zich richt op doktoren via fijne ‘congressen’ in Zuid-Frankrijk of zoals bij het grootste burgerziekenhuis, Isala in Zwolle, waar de specialisten pacemakers van uitsluitend één merk verkochten – en toevallig aandeelhouders bleken van die tent. De FIOD er bovenop, huiszoekingen, specialisten met toegangsverboden. Ja, dat krijg je dan…. Maar of dat helemaal goed afloopt? Die directie, ene Rob Dillmann, heeft misschien niet helemaal goed opgelet.

Op nummer twee staan verkiezingscampagnes. Moeten zsm verboden worden. Wegens loos, laag en leugens. VVD: ‘Cameratoezicht geeft criminelen een gezicht’ (VVD Hengelo). Of deze: ‘Een uitkering is een lekkere hangmat’ (VVD Hellendoorn). ‘Samen Tilburg'(CDA).

Op nummer drie vinden we dan alcohol en sigaretten. ‘More doctors smoke Camels than any other cigarette’.

Op nummer vier onderwijs – vooral privé, maar ook openbaar. Zie ook negen. ‘Wat je kan, is belangrijk. Maar met wie je bent, maak je het verschil. Kies een opleiding die bij jou past & ontplooi je talent. Samen met Hogeschool Utrecht!’ Lulkoek. Winford particulier onderwijs: ‘je had gelijk pap. Leren kun je leren!’

Op nummer vijf suikerhoudende producten. Maar dan ook allemaal. ‘Mars geeft u direct weer energie’.

Op nummer zes: ‘voedingssupplementen’ en vitamines.

Op nummer zeven: auto’s.

Op nummer acht: OV. Je moet ergens heen, of niet. Maar al dat loze rondraggen… Zie ook negen. Dus NEE: ‘Als conducteur en machinist ben je samen een topteam op de trein. Je maakt van alles mee en komt op allerlei plekken’. Of deze: ‘Met NS kun je alle kanten op’ – die is NB van dit jaar…

Op negen: energie. In de serie NUTS-voorzieningen oftewel: het is allemaal hetzelfde, maar WIJ doen iets veel beter, vraag alleen niet wat

Op tien: inzendingen welkom! Aan fpamsterdam@yahoo.com. Met voorbeelden, ja!