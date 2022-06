Hallo Andrew van neokoloniaal reisbureau TravelEssence

Slecht nieuws! Je moet ermee stoppen… Ja, da’s echt slecht nieuws hè… Leuker kan ik ’t niet maken, Andrew. Je ratelt in je spots maar door over Australië en Nw-Zeeland… maar je vertelt er even niet bij dat NZ de langste vliegreis ter wereld is hiervandaan.

Vandaar deze brief ook – het is 18.000 km – de halve wereldbol over. Daar zitten onze tegenvoeters – als je hier recht naar beneden gaat graven. kom je uiteindelijk na een jaar of twaalf daar weer boven. Tegen hun voetzolen aan. Andrew jochie… dat kán toch niet meer, alleen maar voor de leut…?

Op je site heb je ’t volgens Google 26 keer over ‘koloniaal’. Nou da’s mooi, want dah mottuh wuh ’t ook effuh ovuh hebbuh….! ’t Valt me wel op dat je daar niet echt kritisch op ingaat…

Er blijkt zelfs in NZ een plaatsje genaamd ‘Abel Tasman’ te bestaan, en daar schrijf je op je site enthousiast over, compleet met zaaddodende clichéfoto’s van stralend strand en blauwe zee.

Abeltje dan. De zogenaamd ‘ontdekker’ van NZ, samen met Antonie van Diemen. Het is intussen nogal bekend en simpel: hij werd gedreven door hebzucht en eerzucht, gebruikte zijn wapens om zoveel mogelijk land te roven. Hij drong ongevraagd binnen waar hij helemaal niets te maken had. En dat wist-ie dondersgoed.

De man heeft goddank voor zover bekend geen bloedbaden op zijn geweten, maar hij deed het subtieler. List en bedrog, geweren tegen speren. In ‘Murderer’s Bay’ raakten zijn schietende mannen wel één Maori, zo blijkt uit Abels eigen aantekeningen. Je zou het bijna wegwuiven vergeleken met JP Coen.

De man verdient geen enkele vorm van bewondering voor zijn landroof. Gek genoeg vonden de Nederlanders van toen, dus ook hij, het echter wel héél vervelend om in eigen land opeens naar het pijpen van de Spanjaarden te moeten dansen. Ze wisten dus dondersgoed zelf hoe dat voelde, bezoek zonder afspraak… Want Abeltje opereerde midden in wat wij de tachtigjarige Oorlog, die in 1648 stopte.

(O ja, PVV’ers en FvD’ers: ik ben er sterk voor om zijn naam NIET uit de geschiedenisboeken te wissen, maar wel om zijn wandaden historisch degelijk geverifieerd te beschrijven. Dus verder geen EER is de vorm van plaatsnamen, straten en/of standbeelden. Okee? O, je wil niet – waarom niet dan?) Abeltje eindigde steenrijk… en door wie dan wel, Andrew?

Hier is kort samengevat je huiswerk, Andrew:

⦁ je stopt onmiddellijk met die onbegrijpelijke radioreclame van je voor de langste, schadelijkste en meest onnodige vliegreis TER WERELD

⦁ je stopt ZSM (volgende week? volgende maand?) met die verpestende reizen naar Oz en NZ.

⦁ Je heft je reisbureau op – er moet namelijk MINDER, MINDER, MINDER gevlogen worden – zie mijn stukje over de protesten op Schiphol

⦁ je gaat NIET terug naar NZ (waar je vandaan schijnt te komen) maar vestigt je hier of in G-Br.

Het lijkt me het beste dat NZ gefaseerd wordt ontruimd door alle emigranten of nakomelingen van witte Europeanen. Ja, Andrew, je zal een ander baantje moeten zoeken… gelukkig is dat momenteel niet zo moeilijk. Op Schiph… o nee. Sorry, mensen.

Ik voel enige weerstand, Andrew. Begrijp ik. Misschien doet een demo voor je deur je van gedachten veranderen.

PS1: Reclame werkt! Goddank!

Dat blijkt dus uit de campagnes voor online gokken, waardoor er nu – geheel volgens het handboek voor verslavingsleer – meer gokverslaafden zijn. Fijn! Dank, wetgevers! Ook startte er nu net een campagne van bitcoinhandelaar LiteBit, nadat Bitvavao al weken of misschien maanden er tegenaan gaat. Ik dacht dat we het erover eens waren dat de BC louter op lucht gebaseerd is en handel en bezit erin louter speculatie… Die Reclamecodecommissie is kennelijk een soort HBO-voor-neuspeuteren. Of zo. De reclame voor privéscholen zoals de Luzacs, Winfords etc deugt natuurlijk ook niet. Zeg het dan meteen: Geen geld? Oprotten, loser!