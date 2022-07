Corrupte cardiologen? Nee toch! Bel de dokter, ik voel me niet goed

Corruptie specialisten Zwols ziekenhuis veel groter dan gedacht: zeker vijf cardiologen verdacht – de Volkskrant van gisteren.

Nu effuh doorpakkuh: het Isala-schandaal. Het OM duikt er flink in, ook op Curaçao en in Duitsland. Walgelijk gedoe van geldgeile (ze zijn dat niet allemaal) cardiologen die dan stiekum en geheel legaal aandeelhouder worden van een farmaceutisch bedrijf. Een beetje cardioloog haalt toch zeker € 300.000 binnen. Ik gun het ze! Van harte!

Even wat meer cijfers (ja sorry hoor, kan het niet laten). Het Isala bestaat uit vijf ziekenhuizen: behalve Zwolle ook in Meppel, Kampen, Heerde en Steenwijk. Okee. Totaal aantal medewerkers 5.100. Die verdienen met z’n allen € 290 miljoen – oftewel gemiddeld € 56.000 per jaar. Okee…

Maar de ‘raad van bestuur’, voorzitter Dilleman, plus leden Kuper, Leber, R. Venema en H. de Boer toucheren allemaal € 209.000. Mooi hè? Gelijke monniken, gelijke… Maar moeten die niet beetje opletten of het allemaal de spuigaten niet uitloopt?

Ja, en dat is zeker lastig. Je kan zo’n cardioman-vrouw – ze hebben er ruim 40 – niet zomaar tijdens de vrijdagmiddagborrel vragen wat hij/zij bijverdient in de farma en waar hij/zij de derde man/vrouw of die nieuwe Maserati van betaalt…

De leden van de ‘raad van toezicht’ met hun inzet van één ochtend per maand, J. Kievit, De Koning-Martens, Lokerse, De Munnik, Verstappen en Vonhof vangen ieder € 21.000 voor een vol jaar; eh, sorry: voorzitter W. Groen natuurlijk € 31.000. Lid Castelein mag maar € 10.000 meenemen… Ik voel de tranen alweer trekken… Gaan die toezichtrakkers nu de ‘raad van bestuur’ ontslaan? Eén van de toezichtrakkers bezit een schoonmaakbedrijf, Novon, dat vorig jaar opeens kon inspringen. Normaal kan dat niet wegens belangenverstrengeling.

Volgens de woordvoerster geeft het ziekenhuis geen verdere info over de corrupte cardiologen totdat het OM dat doet. Ze wist uit haar hoofd niet hoeveel mensen er werken. Toen ik haar vroeg of zij misschien aandelen in een farmaceutisch bedrijf had en hoe hoog het salaris van de topman was, hing ze op. Ook al een professional.

– Uitgelichte afbeelding: Door Nummer 12 – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33141089