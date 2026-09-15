Trumps sabotage van stemmen per post door Supreme Court geblokkeerd

Het Supreme Court heeft op heel verassende wijze met een 6-3 meerderheid Trumps pogingen het stemmen per post te saboteren geblokkeerd. Men had weliswaar wel rekening gehouden met de mogelijkheid dat het Supreme Court de striktere maatregelen zou afwijzen, maar dan om praktische redenen, omdat het namelijk veel te kort voor de verkiezingen zou zijn om dergelijke zaken nog goed te regelen (ongetwijfeld precies de bedoeling van Trump, zodat hij weer MASSIVE VOTER FRAUD!!1!!1 zou kunnen brullen). Het ging dan over allerlei eisen aan de precieze envelop waarin zo’n stem verstuurd moest worden, het vroegtijdig registeren door de US Postal Service van wie er dan wel niet per post wilden stemmen en vooral dat de Postal Service dan ook zou beslissen wie er de mogelijkheid tot stemmen kreeg)

Nu zal dat inderdaad een afweging zijn geweest, maar, zoals stemrechtenadvocaat Marc Elias uitwees, zei het Hof er expliciet bij dat de zaak ook inhoudelijk zeer weinig kans van slagen leek te hebben.

“The Government is unlikely to succeed on the merits of its challenge to the District Court’s preliminary injunction.”

Dat is dus een rechtstreekse afwijzing van Trumps voorstel, en een heel mooie streep door diens verkiezingssabotagerekening. Dat is (pas) de tweede keer dat het Supreme Court Trump de voet dwarszet, nadat Trumps Executive Order om het Birthright Citizenship te overrulen eerder werd geblokkeerd. Dat was dan ook wel een compleet flagrante overtreding van het 14e amendement die het Supreme Court echt niet kon negeren. Maar die werd slechts met een 5-4 meerderheid aangenomen. Deze keer waren er slechts drie tegenstemmen waaronder uiteraard die van de gecorrumpeerde en extremistische rechters, Samuel Alito en Clarence Thomas. Wie de derde tegen- of onthoudende stem was is niet bekend. Het was in elk geval niet Brett Kavanaugh, die bekend maakte achter de uitspraak te staan.

(Foto: Supreme Court – eigen foto Laurent)